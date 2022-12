“Imarate Al-Mouminine et la particularité marocaine ” au menu d' un colloque à Rabat

Un colloque a été organisé dimanche à Rabat par le Conseil supérieur des oulémas, sous le thème "Imarate Al-Mouminine et la particularité marocaine", avec la participation d'une pléiade d'érudits et de chercheurs.



Ce colloque s'inscrit dans le droit fil des activités du Conseil visant à promouvoir la conscience religieuse de la nation, assumant ainsi sa mission au service de l'encadrement de la société et la consolidation de son attachement aux constantes spirituelles et nationales.



Les intervenants ont mis l'accent sur les prérogatives conférées à l'institution d'Imarate Al-Mouminine en termes de protection de la religion et de ses adeptes, en particulier sous le règne de la Dynastie alaouite marqué par des progrès substantiels en faveur de l'unité, de la stabilité et de la prospérité sous la conduite notamment de SM le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine.



Ouvrant le colloque, le ministre des Habous et des affaires islamiques, Ahmed Toufiq, a fait un exposé sous le thème "les prérogatives de l'Imamat suprême au Maroc dans la gestion du champ religieux" consacré aux rôles d'Imarate Al-Mouminine et à la particularité de l'expérience marocaine en général.



Il a souligné à cet égard que les oulémas ont pour mission d'assurer l'encadrement religieux et la diffusion de la religion authentique, prêtant de ce fait main forte aux missions d'Imarate Al-Mouminine, protectrice de la foi et du culte.



Il s'agit entre autres d'expliciter et propager les enseignements de la religion islamique, non seulement les aspects liés à l'exercice du culte et à la gestion des relations, mais aussi ceux en relation avec la vie publique dont la sécurité et le respect des règles sous leurs multiples dimensions.



Les oulémas sont appelés à contribuer, sous la conduite de la Commanderie des croyants, à la consécration d'un modèle de vie attrayant, susceptible d’offrir de bonnes conditions de vie, a-t-il estimé, précisant que dans cette œuvre religieuse et sociétale, il est nécessaire de s'inspirer de la vie et de la tradition du Prophète Sidna Mohamed, en veillant à l’initiation des gens au monothéisme et à la promotion du bien.



Le but étant de mettre en évidence la centralité de cette thématique, afin d’étudier et de diagnostiquer ses contours, ainsi que l’approche requise pour sa mise en œuvre, a-t-il résumé.



Pour sa part, le secrétaire général du Conseil Supérieur des Oulémas, Mohamed Yessef, a mis en relief le contexte dans lequel est tenue cette rencontre qui vient mettre en lumière les dimensions d'Imarate Al-Mouminine, un régime et héritage légitime et historique, ancrés profondément au Maroc.



M. Yessef a fait observer la stabilité et la sécurité dont jouit le Maroc, sous les auspices d'Imarate Al-Mouminine ainsi que son rôle de bouclier solide et abri sûr en termes d’unité et de protection du culte et de rejet des tendances extrémistes.



Ce colloque a été l’occasion de mettre en avant les missions de l'institution d'Imarate Al-Mouminine, et de démontrer les avantages religieux et civils apportés par l'Imamat suprême au service de la nation.



Les discussions organisées en deux sessions ont porté sur plusieurs sujets dont "La Baiâa prêtée à Amir Al-Mouminine et attachement des provinces du sud au glorieux Trône alaouite", "Imarate Al-Mouminine et protection des minorités religieuses au Maroc", "Imarat Al Mouminine et protection de la femme" et "Amir Al-Mouminine SM le Roi Mohammed VI et profondeur spirituelle africaine".