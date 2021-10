Ils ont tombé le masque !

Deux images qui se voulaient rassurantes. Et elles l’étaient, pour ainsi dire, avant que la troisième ne vienne tout gâcher.

Le chef d’Etat a adressé le discours d’ouverture de cette onzième législature à distance. Un message Royal des plus éloquents d’autant plus que les parlementaires étaient triés sur le volet et qu’ils avaient tous leur masque en vue de limiter le risque au maximum.

Par la suite, le premier conseil de ce nouveau gouvernement qui ne compte pourtant pas plus de vingt-cinq ministres s’est également fait à distance.

Sauf qu’à l’évidence, c’était trop beau pour que cela continue. Et voilà donc venu le moment pour le chef du gouvernement de présenter les grandes lignes de son programme. Et là, on va mettre toutes les précautions au placard tout en se moquant de toutes ces mesures de sécurité dont on ne cesse d’affubler un peuple qui s’en trouve pour le moins décontenancé. Grosse inconstance gouvernementale d’entrée. Piètre tableau que de voir ces « élus du peuple », chef du gouvernement et présidents respectifs des deux Chambres en tête, s’agglutiner tristement et ignorant indignement masques et distanciation.

Comme début, c’est trop peu rassurant. Un gros ratage surtout.