Il y a 49 ans le dernier soldat étranger a dû quitter le Sahara marocain

Le 13 janvier 1958, la bataille de Dcheira s'est déroulée à environ 25 km à l'est de Laâyoune, marquant une étape importante dans la lutte des Marocains pour l’indépendance et le parachèvement de l'intégrité territoriale du Royaume. Les membres de la résistance et de l'Armée de libération nationale ont infligé aux forces coloniales espagnoles, lourdement équipées, une défaite retentissante.Cette bataille illustre l'héroïsme et la bravoure des combattants marocains, notamment des Sahraouis, qui ont joué un rôle déterminant dans le processus de libération nationale. Leur engagement a conduit à des acquis majeurs, tels que la récupération de Sidi Ifni en 1969 et le recouvrement des provinces du Sud à la faveur de la Glorieuse Marche Verte, couronnée par le départ du dernier soldat espagnol le 28 février 1976.Pour fêter ces deux grands événements majeurs dans l’histoire nationale marocaine, à savoir le 67ᵉ anniversaire de la bataille de Dcheira et le 49anniversaire du départ du dernier soldat espagnol, le Haut-Commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l’Armée de libération a organisé du vendredi 28 février au dimanche 2 mars 2025, diverses activités à Lâayoune, Es-Semara et Boujdour.Lors d’un meeting organisé au Palais des congrès de Laâyoune vendredi dernier, le Haut-commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l’Armée de libération, Mustapha El Ktiri, a mis en avant la participation distinguée des fils des provinces du Sud au processus de lutte nationale pour la liberté, l’indépendance, et le parachèvement de l'intégrité territoriale du Royaume.Il a aussi mis l’accent sur l’attachement indéfectible des habitants du Sahara marocain au Glorieux Trône Alaouite, tout en rappelant quelques phases de l’histoire de la résistance nationale, ainsi que les valeurs d’unité et de communion entre les Marocains dans les différentes régions du Royaume et les sacrifices consentis par les combattants et leurs actions pour déjouer les manœuvres visant à porter atteinte à l’unité du pays.Selon lui, la bataille de Dcheira est une illustration de l’héroïsme et de la bravoure dont ont fait montre les fils du Sahara marocain au sein de l’Armée de libération en infligeant une retentissante défaite aux forces coloniales étrangères.Il a également souligné que cette bataille a eu lieu quelques jours seulement après la visite de Feu S.M le Roi Mohammed V en 1958 à M’Hamid Al Ghizlane où le regretté Souverain, en s’adressant aux délégations et aux représentants des tribus sahraouies, avait appelé à la mobilisation pour la libération du Sahara marocain.Par ailleurs, il a fait savoir que la commémoration de cette épopée est l'occasion d’inculquer aux nouvelles générations les valeurs authentiques de fierté nationale, de patriotisme et de respect des principes qui inspiraient les anciens résistants et anciens membres de l'Armée de libération.En outre, le Haut-commissaire a affirmé que le Maroc, sous la conduite éclairée de S.M le Roi Mohammed VI, poursuit son élan de mobilisation pour défendre son intégrité territoriale et renforcer la marche grandiose de développement global et durable dans ses dimensions économique, sociale, culturelle, humaine et environnementale.Cette dynamique de développement dans les provinces du Sud a été également confortée par la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur ses provinces sahariennes par plusieurs pays et le soutien international croissant au plan d'autonomie, a-t-il ajouté.A la fin de cette rencontre, un hommage a été rendu à un groupe d'anciens membres de l’Armée de libération en reconnaissance de leurs actions louables dans la défense de l’intégrité territoriale du Royaume et des aides financières ont été remises à d’anciens résistants ou à leurs ayants droit.Dans la matinée, Mustapha El Ktiri, le wali de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, gouverneur de la province de Laâyoune, Abdeslam Bekrate et la délégation les accompagnant se sont recueillis, au cimetière Dcheira, sur les tombes des martyrs de cette bataille mémorable, avant de visiter l’espace de la mémoire historique de la résistance et de la libération dans la même commune.Il convient de rappeler que les consuls de la Guinée et du Bahreïn ont pris part à cette rencontre.A Es-Semara, le Haut-Commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l’Armée de libération a organisé un meeting pour commémorer la bataille de Dcheira et le départ du dernier soldat espagnol.Dans son allocution en l’occasion, le gouverneur de la province d’Es-Smara, Brahim Boutoumilate, a mis l’accent sur l’importance de fêter ces événements historiques, car cela joue un rôle essentiel dans la préservation de la mémoire collective et le renforcement de l’identité nationale.Il a rappelé les grands projets qu’a connus la province d’Es-Semara, dont notamment l'axe routier reliant la ville spirituelle du Sahara marocain à Bir Moghreïn en Mauritanie via Amgala et Tifariti. Laquelle route, s’inscrivant dans le cadre de la vision atlantique de S.M le Roi Mohammed VI, constitue un corridor essentiel pour la connectivité entre le Maroc et la Mauritanie et, partant, l’Afrique de l’Ouest. Elle joue un rôle clé dans le renforcement des échanges transfrontaliers et de la coopération entre les pays de la région.Après avoir rappelé les épopées de la résistance des fils du Sahara marocain, Mustapha El Ktiri a salué le soutien de la République française et du Président Emmanuel Macron à la souveraineté marocaine sur le Sahara. Cette position a été renouvelée dans le discours du Président français devant le Parlement marocain, le 29 octobre 2024, à l'occasion de sa visite d’Etat au Maroc sur invitation de S.M le Roi Mohammed VI. Dans ce discours, Emmanuel Macron a réitéré que « pour la France, le présent et l'avenir du Sahara s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine ».Mustapha El Ktiri a également indiqué que, grâce à la sagesse de S.M le Roi Mohammed VI, la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud s'est poursuivie et le soutien à l'initiative d'autonomie s'est accru, puisque le nombre de pays ayant reconnu la marocanité du Sahara a atteint 113, tandis que plus de 50 pays ont suspendu leur reconnaissance de l'entité chimérique au cours des deux dernières décennies.Et comme à Lâayoune, un hommage a été rendu à un groupe d'anciens membres de l’Armée de libération en reconnaissance de leurs actions louables dans la défense de l’intégrité territoriale du Royaume et des aides financières ont été remises à d’anciens résistants ou à leurs ayants droit.A Boujdour, le Haut-Commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l’Armée de libération a célébré le 67ᵉ anniversaire de la bataille de Dcheira et le 49ᵉ anniversaire du départ du dernier soldat étranger du Sahara marocain.Tout d’abord, Mustapha El Ktiri ainsi que le gouverneur de Boujdour et d’autres personnalités se sont rendus au cimetière Achouhada dimanche 1er mars, pour se recueillir sur les tombes des martyrs de cette bataille.Par la suite, un meeting a été organisé au siège de la province de Boujdour. Dans son allocution en l’occasion, le Haut-commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l’Armée de libération a déclaré que la bataille de Dcheira, survenue en 1958, est un symbole de l'héroïsme des fils du Sahara marocain au sein de l'Armée de libération, ayant infligé une cuisante défaite aux forces coloniales étrangères.Et d’ajouter que la commémoration de ces événements historiques majeurs joue un rôle clé dans la préservation de l'histoire de la résistance marocaine.Pour ce faire, Mustapha El Ktiri a annoncé que la délégation provinciale du Haut-Commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l'Armée de libération nationale à Boujdour, ainsi que le Centre de la mémoire historique organiseront diverses activités en coordination avec la province de Boujdour, le Conseil régional, le Conseil communal et avec la contribution du Conseil local des oulémas.Ces activités seront couronnées par l'organisation d'un colloque intitulé «Les aspects de la mémoire de l'histoire de la résistance et de l'Armée de libération nationale dans les provinces du Sud du Royaume», avec la participation d'un groupe de chercheurs, d'universitaires et de spécialistes de l'histoire du Mouvement national et de la résistance marocaine. Ce colloque se tiendra mercredi 5 mars au Centre de la mémoire historique du Haut-Commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l’Armée de libération.A la fin de ce meeting, un hommage a été rendu à un ancien membre de l’Armée de libération en reconnaissance de son action louable dans la défense de l’intégrité territoriale du Royaume, et des aides financières importantes ont été remises à d’anciens résistants ou à leurs ayants droit.