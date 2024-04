Ifrane : Rencontre sur les dernières avancées dans le domaine de l'oncologie gynéco-mammaire

Des experts marocains et étrangers dans le domaine de l'oncologie ont fait le point, samedi à Ifrane, sur les derniers progrès scientifiques pour le traitement des cancers du sein et de l'utérus.



Les participants à la première journée internationale d’oncologie gynéco-mammaire sur le traitement des cancers du sein et de l'utérus ont passé en revue les dernières recommandations scientifiques et les meilleures pratiques cliniques qui contribuent à l’amélioration de la prise en charge et le traitement des cancers, relevant que ces deux cancers représentent des défis majeurs de santé publique.



Dans ce cadre, le Pr Khettab Mohamed, de l'institut Gustave Roussy-CHU La Réunion a indiqué que cet événement constitue une occasion unique pour les experts dans le domaine de l'oncologie de faire le point sur les progrès scientifiques réalisés dans le domaine du traitement des cancers du sein et de l'utérus.



Il a ajouté que la rencontre vise également à faire la lumière sur les meilleures pratiques cliniques qui contribueront à améliorer la prise en charge et le traitement de ces deux cancers et à mettre en exergue les dernières recommandations scientifiques dans ce domaine.



De son côté, le Dr Reda El Hazzaz, médecin cancérologue-oncologue et président de la conférence, a affirmé que la rencontre constitue une occasion appropriée pour passer en revue les derniers progrès scientifiques et médicaux liés au traitement des cancers du sein et de l'utérus, plus fréquents chez les femmes et qui provoquent de nombreux décès.



Dans une déclaration à la MAP, il a souligné que les médecins et les chercheurs doivent s'efforcer de suivre tous les développements liés à ce domaine, afin de prodiguer les meilleures prestations médicales aux femmes souffrant de ces maladies.



Pour sa part, le Dr Maria Kfoury de l'Institut Paoli-Calmettes de Marseille a noté que la conférence constitue un important événement pour échanger des expériences avec les spécialistes dans le domaine du traitement du cancer du sein et de l'ovaire et faire le point sur les dernières découvertes de la science moderne dans ce domaine.



Elle a souligné que les travaux de cette réunion scientifique aboutiront à un ensemble de recommandations qui contribueront au renforcement et au développement des traitements liés au cancer du sein et de l'utérus.



Les participants à la conférence ont discuté notamment du rôle de la chirurgie dans le traitement des différentes formes du cancer de l'utérus, en particulier le traitement systémique du cancer de l’ovaire et le traitement néoadjuvant.