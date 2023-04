IRCAM : Un programme riche en célébration du 22ème anniversaire du discours d’Ajdir

L'Institut Royal de la culture amazighe (IRCAM) a élaboré un riche programme en célébration du 22ème anniversaire du discours d’Ajdir et de la création de l’Institut, a affirmé, mercredi à Rabat, son secrétaire général, Houcine Moujahid.



Lors d’une conférence de presse consacrée à la présentation du programme de célébration du 22ème anniversaire du discours d’Ajdir (17-20 octobre 2023), M. Moujahid a expliqué que ce dernier comprend des portes ouvertes, des expositions artistiques, une remise du Prix de la culture amazighe, une table ronde sur les principales questions liées à la mise en œuvre du caractère officiel de l’amazigh ainsi qu’un concert.



M. Moujahid a souligné que le thème retenu pour cette édition, à savoir "Tous pour la promotion de notre culture amazighe", traduit la responsabilité nationale qui incombe à chacun de promouvoir la culture amazighe.



Il a ajouté que l’anniversaire du discours Royal d'Ajdir est l'occasion d'évoquer ce qui a été accompli en faveur de la langue amazighe, d'approcher les préoccupations les plus importantes qui s'y rapportent et de se tourner vers l'avenir.



De son côté, le président du Prix de la culture amazighe pour l’année 2022, Karim Bensoukas, a noté que ce prix a constitué, depuis sa création, une occasion d'instaurer une culture d’hommage, d'appréciation et d'encouragement pour les différents chercheurs, artistes, créateurs et personnes intéressées par le domaine des études et créations amazighes.



Ce prix se veut une initiative symbolique louable qui contribue à promouvoir la recherche sur la langue et la culture amazighes, a-t-il estimé appelant, dans ce sens, l'ensemble des chercheurs et des artistes à présenter leurs candidatures.



Pour sa part, la présidente du jury du Prix de la culture amazighe pour l’année 2022, Sabah Allach, a déclaré que ce prix constitue l'un des mécanismes retenus par l'IRCAM, dans le cadre de la mise en œuvre de sa stratégie de promotion de la culture amazighe, pour rendre hommage, depuis 2004, à un grand nombre de chercheurs dans les domaines artistique, scientifique et éducatif”.



Le directeur du Centre des expressions artistiques, des études littéraires et de la production audiovisuelle, relevant de l’IRCAM, Ahmed El Mounadi a, quant à lui, indiqué que l’IRCAM cherche à travers ses activités annuelles, notamment les célébrations de commémoration du discours d'Ajdir, à s’engager positivement et efficacement dans les projets de promotion des arts amazighs.