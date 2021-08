Hugh Jackman entre Wolverine et Humphrey Bogart dans “Reminiscence ”

La 31ème édition de la caravane "Baba Achour", initialement prévue du 10 au 30 Moharram 1443, a été annulée en raison du contexte sanitaire, a annoncé l'Association Rencontres pour l’éducation et la culture.



L'association a indiqué, dans un communiqué, qu'elle n'était pas en mesure d'organiser l'édition de cette année "en raison du contexte sanitaire que traverse le monde et particulièrement le Maroc, et en réponse aux appels et recommandations des autorités et du ministère de la Santé concernant le respect des mesures de prévention sanitaire pour contrer la propagation du nouveau coronavirus".



De même, le comité organisateur saisit cette occasion pour rappeler aux citoyennes et citoyens la nécessité de poursuivre le strict respect des mesures de prévention et de s'engager dans la campagne nationale de vaccination pour atteindre l'immunité collective et favoriser le retour à la vie normale, conclut le communiqué.