Huffington Post : Le Maroc, un pays d’une importance stratégique pour le Royaume-Uni

Le quotidien international, The Huffington Post, a mis en avant, jeudi, la richesse de la coopération entre le Maroc et le Royaume-Uni, soulignant que le Maroc est un partenaire qui revêt « une importance stratégique » pour Londres.



Dans un article de Joe Powell, membre de la chambre des Communes (chambre basse du parlement britannique) pour le parti travailliste qui conduit le gouvernement, le journal souligne que plusieurs secteurs s’offrent au partenariat entre les deux pays, citant notamment l’économie, l’énergie, la sécurité, l’innovation et le sport.



Dans cet article dont la publication coïncide avec la tenue à Londres d’un sommet mondial sur la sécurité énergétique, le Huffington Post souligne que, dans une ère d’instabilité mondiale, la question de la sécurité énergétique devient centrale. C’est dans ce contexte que la coopération entre le Maroc et le Royaume-Uni s’avère stratégique, indique M. Powell, soulignant que le partenariat entre Rabat et Londres offre d’importantes opportunités pour réaliser la sécurité énergétique.



Etalant les avantages de la coopération maroco-britannique dans ce secteur, le politicien britannique a souligné que la coopération avec le Maroc dans ce domaine particulier représente «un investissement stratégique dans la résilience énergétique du Royaume-Uni, construite avec un partenaire stable et de longue date», en l’occurrence le Maroc. M. Powell a, d’autre part, mis en avant les diverses facettes des relations maroco-britanniques, vieilles de plus de 12 siècles.



Situé à moins de trois heures de vol de Londres, le Maroc est un partenaire commercial clé pour le Royaume-Uni, a-t-il dit, rappelant, dans la foulée, l’importance des échanges commerciaux et agricoles entre les deux pays sans oublier le rôle crucial du Maroc en tant qu’acteur international respecté et écouté dans le domaine de la préservation de la sécurité.



La coopération maroco-britannique dans le secteur très pointu de l’innovation n’est pas du reste, a relevé M. Powell. Il a rappelé que le ministre britannique des Affaires étrangères, David Lammy, avait saisi l’occasion d’une conférence internationale, qui s’est tenue en novembre dernier à Lagos (Nigeria), pour faire la lumière sur le rôle de plus en plus prépondérant du Maroc dans la chaîne d’approvisionnement du secteur des véhicules à nouvelle énergie.



Lors de cette conférence, le chef de la diplomatie britannique a notamment souligné la place stratégique que le Maroc occupe dans le cadre de la transition énergétique. Fort de solides capacités de production et d'une position clé sur le marché européen des véhicules électriques, le Maroc est, en effet, bien placé pour stimuler l'innovation et le développement durable dans ce secteur, relève M. Powell, soulignant qu’alors que le Royaume-Uni cherche à approfondir ses partenariats commerciaux et énergétiques, le Maroc s'impose comme un allié précieux, offrant des opportunités prometteuses de croissance durable et de progrès technologique. Et d’ajouter que les relations diplomatiques entre le Maroc et le Royaume-Uni s’étendent sur plus de 800 ans, soit les plus anciennes relations diplomatiques au monde.



Il s’agit, selon le politicien britannique, d’une relation qui ne se limite pas aux seuls cadres politique et économique pour englober des dimensions culturelle et humaine qui offrent le terreau pour un partenariat beaucoup plus dense entre deux nations et deux peuples dépositaires de civilisations ancrées dans l’histoire. La Coupe du monde de football 2030, que le Maroc coorganisera avec l’Espagne et le Portugal, offre «une excellente opportunité» pour aller de l’avant et renforcer ce partenariat entre les deux Royaumes, conclut le politicien britannique.