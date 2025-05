Hossam Zaki : La solution à deux Etats constitue le socle de l’initiative de paix arabe

La solution à deux Etats constitue le socle de l'initiative arabe pour la paix au Moyen-Orient, a indiqué le secrétaire général-adjoint de la Ligue arabe, Hossam Zaki.



La solution à deux Etats, élément fondamental dans la position de la Ligue Arabe, constitue la base sur laquelle repose l'Initiative de Paix Arabe, a affirmé M. Zaki lors d’une conférence de presse, mardi, à l’issue des travaux de la 5e réunion de l'Alliance globale pour la mise en œuvre de la solution à deux Etats

"Nous croyons toujours à cette solution et nous continuons à la soutenir comme base de la paix au Moyen-Orient", a-t-il poursuivi.



Il a, par ailleurs, relevé que la réunion de Rabat revêt une importance capitale dans le sillage des préparatifs pour la conférence internationale qui se tiendra à New York le mois prochain, conformément à une résolution dans ce sens de l'Assemblée générale.



Le SG adjoint de la Ligue arabe a rappelé, d'autre part, la situation dramatique prévalant dans la bande de Gaza en raison de la poursuite de l'agression israélienne et de la tentative de la vider de sa population, au mépris "du droit international, du droit humanitaire international, et des valeurs humaines que nous sommes tous censés partager".



Les Palestiniens ont le droit d'aspirer à la paix, à l'indépendance et à la liberté, a-t-il ajouté en remerciant le Royaume du Maroc pour avoir organisé cette rencontre.