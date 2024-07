Une palette d'intellectuels et d'hommes de lettres de Fès et d'ailleurs ont rendu, samedi, un hommage posthume à l'écrivain et dramaturge, Mohamed Al Kaghat à l'occasion du 23ème anniversaire de sa disparition, saluant la mémoire d'un créateur hors pair ayant marqué de son empreinte la scène culturelle marocaine.



Les intervenants, dont des acteurs, des intellectuels et des connaissances de Feu Mohamed Al Kaghat ont salué la grande et riche contribution de cet intellectuel polyvalent à l'enrichissement de la scène artistique et culturelle nationale, lui, qui est à la fois écrivain, dramaturge, metteur en scène, réalisateur, producteur et surtout enseignant chercheur.



Son fils Fahd Al Kaghat, également écrivain dramaturge et chercheur, a indiqué que cette rencontre vise à rendre hommage à la mémoire de feu Mohamed El Kaghat en revisitant son œuvre d'un angle spécial, à savoir celui du formateur, en mettant l'accent sur les nombreuses dimensions de son expérience à travers son legs, dont des documents et des témoignages de personnalités l'ayant côtoyé à l'époque.



"Il était un créateur polyvalent... écrivain, metteur en scène et pionnier du théâtre expérimental au Maroc", a souligné Fahd Al Kaghat, évoquant, entre autres, une trentaine d'oeuvres dans les domaines de la mise en scène et de la production.

"Ce qui distingue feu Mohamed Al Khaghat, c'est le fait qu'il a su concilier entre recherche, formation et pratique", a-t-il dit.



Pour l'universitaire Mohamed Laazizi, feu Al Kaghat a beaucoup donné à la culture et à l'art marocains, d'où l'importance de cet hommage, "une initiative louable pour ses amis et ses étudiants pour perpétuer son œuvre et rendre hommage à sa mémoire".



Outre son œuvre et son savoir, il était également un homme aux qualités humaines reconnues, a indiqué M. Laazizi, saluant un homme "humble et attentionné envers tous, en particulier les étudiants, Fès ayant été le point où convergent les élèves de toutes les régions du Royaume pour s'initier à son école de théâtre".



Emu, Azelarabe Al Kaghat, artiste et frère de Mohamed Al Kaghat, a ouvert cette rencontre en saluant un homme "mémoire" qui ne devrait pas être oublié, lui, qui à travers ses œuvres, a enrichi la scène artistique et culturelle du Royaume.



"Ses pièces théâtrales sont toujours présentées sur les scènes et ses séries sont encore rediffusées sur la chaîne nationale de télévision ainsi que ses livres programmés à l'école", autant de créations qui illustrent la grande contribution de feu Mohamed Al Kaghat au développement de l'art et de la culture marocaines.



A l'ouverture de cette rencontre, une vidéo réalisée par son neveu Fahd Al Kaghat a été présentée. Elle donne à voir quelques séquences dans lesquelles Mohamed Al Kaghat parlait de sa vie, son parcours et de son oeuvre. Par ailleurs, des acteurs ont présenté des fragments de scènes de certaines pièces mises en scène par Mohamed El Kaghat.



Né en 1942, Mohamed El Kaghat qui a fait ses études universitaires à la Faculté des lettres de Fès, où il enseignera par la suite, est considéré comme l’une des figures de proue de la scène théâtrale nationale.



Egalement cinéaste et enseignant chercheur, feu El Kaghat compte à son actif des adaptations et des productions de qualité outre son rôle dans la formation de jeunes talents dans le domaine du spectacle.



Parmi ses pièces figurent "Naouaeer", "Bghal Tahouna", "Zahra, Bachar el kheir", "Ma’iate el asr", "Foulane.. felane flani.. feltane..", "1-2-3", "Manzila bayna al hazimatayne", "Dikrayate mina al moustakbal", "Prométhée 91" ou "Baghdadiyat", "Almortajala al jadida (Le nouvel impromptu), "Mortajalat Fès" (L’impromptu de Fès) et "Mortajalat shmicha lalla" (L’impromptu shmicha lalla).



Il a aussi signé de nombreux textes et essais, dont "La structure de l’écriture théâtrale au Maroc, des origines aux années 80", "Le théâtre et ses espaces" et "Le comédien et son instrument". En tant que comédien, il a joué dans plusieurs séries télévisées.