Hommage au regretté Boujemaâ Oujoud, alias « Ba Azizi »

Théâtre



La pièce de théâtre "Souk Metyar" de la troupe Comédrama de théâtre et de culture d'Oujda a été donnée en représentation mercredi soir à Taza.

La représentation de cette pièce, mise en scène par Mustapha Ramdan, s'inscrit dans le cadre d'une tournée artistique organisée par la troupe de théâtre dans le cadre du programme d'appui à la production théâtrale du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication.



Cette œuvre théâtrale représente un voyage artistique mêlant des thématiques locales et humanistes, portant un regard critique sur les questions qui entravent le développement social, politique et psychologique de l’homme contemporain, avec un focus sur les sociétés arabes en général et marocaine en particulier.



Avec à l’affiche Hajria Amara, Bouchra El Meznab et Abdehak Laftas, entre autres, cette pièce de théâtre s’appuie sur l’humour noir et la parodie pour aborder des questions d'actualité sérieuses.

Dans une déclaration à la MAP, le comédien Abdelhak Laftas a indiqué que le spectacle présenté au public de la ville de Taza est le sixième du genre à l'occasion d'une tournée artistique menée par la troupe Comédrama, dans le cadre du programme de soutien à la production théâtrale.



Il a ajouté que la pièce aborde des questions de nature humaniste, dont certaines sont liées à la situation arabe actuelle, et d'autres aux problèmes sociaux et politiques nationaux ayant trait au quotidien des citoyens.



Exposition



L’artiste Noureddine Babrahim expose ses récentes œuvres artistiques à la Mamounia à Marrakech, sous le thème "Éclats d’âme".

A travers cette exposition, qui se poursuit jusqu’au 25 janvier courant, cet artiste invite le public à immerger dans de vibrantes histoires racontées à coups de pinceaux.



Dans cette exposition, des formes énigmatiques et couleurs expressives tissent les états d’âme évoqués par l’art de Noureddine Babrahim, indique la note de présentation de cette exposition, relevant que cet artiste incarne l'exemple d'un "entrepreneur artistique", réussissant à marier habilement artisanat et luxe, tout en laissant une empreinte artistique distinctive dans le domaine de la création.



La vision audacieuse de cet artiste témoigne d'une carrière où l'art et l'entrepreneuriat se rencontrent avec élégance.

Noureddine Babrahim a orienté son talent vers la fabrication de barbecues, ajoutant une dimension artistique unique à chacune de ses créations.

Sa passion vibrante pour les couleurs a été le moteur d'une nouvelle énergie créative, le poussant à innover.



À travers ses œuvres, cet artiste parvient à exprimer avec finesse la réalité qui l'entoure, tout en explorant les profondeurs de son imagination enfouie dans son subconscient.

A rappeler que le vernissage de cette exposition aura lieu le 13 janvier courant.