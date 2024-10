Hommage au poète marocain Mohammed Bennis au Festival Al-Jawahiri à Bagdad

L'Union générale des écrivains d'Irak a rendu hommage, samedi à Bagdad, au poète marocain, Mohammed Bennis, à l'occasion de la dernière journée du 15ème Festival Muhammad Mahdi al-Jawahiri.



Lors d'une cérémonie qui a connu une forte présence de poètes, d'écrivains, d'hommes de lettres et d'intellectuels irakiens et arabes, Mohammed Bennis a récité plusieurs de ses poèmes, avant de s'exprimer sur l'écriture autour de la Palestine dans la culture arabe et, par la suite, dédicacer un de ses nouveaux recueils, édité par la Maison des affaires culturelles de Bagdad.



Le festival Al-Jawahiri, du nom du grand poète arabe, a débuté à Bagdad le 23 octobre sous le thème "Le Liban et la Palestine, deux affluents se rencontrant en Mésopotamie". Cette année, il a porté une attention particulière aux poètes palestiniens et libanais dans le contexte de la guerre.



Quatre jours durant, l'événement a été marqué par des lectures de poésie avec la participation de dizaines de poètes arabes, ainsi que par des conférences notamment sur la "Modernité de la poésie" et "Genres littéraires et théorie critique", une exposition d'art plastique de l'artiste-peintre et poète Musa Al-Khafour, outre des foires de livre.



Muhammad Mahdi Al-Jawahiri (1889-1997) est considéré comme l’un des poètes arabes les plus importants des derniers siècles. Il figure parmi les trois grands poètes néoclassiques de l’Irak aux côtés d’al-Rusafi et d’al-Zahawi.



Al-Jawahiri a commencé à écrire de la poésie dès son plus jeune âge. Connu pour sa manière d’écrire néoclassique, traditionnelle et politique, ses poèmes sont publiés dans des recueils tels que Diwan al-Jawahiri, Return Post et To Sleeplessness.