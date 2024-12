Hommage à l'artiste Abdelwahab Doukkali

Un hommage a été rendu, lundi à Meknès, au parcours artistique distingué et remarquable de l'artiste marocain Abdelwahab Doukkali.



Une cérémonie artistique a été organisée à cette occasion à l'initiative de l’Association Kalimar ayant permis de mettre l’accent sur la longue expérience artistique du doyen de la chanson marocaine, en revenant sur les moments les plus forts qui ont marqué le parcours musical de cet artiste durant plus de six décennies.



Le programme de la cérémonie comprenait la présentation de différents témoignages qui ont salué la longue expérience de cet artiste, qui a contribué au développement de la chanson marocaine authentique avec des chants et mélodies ancrés dans la mémoire de plusieurs générations de Marocains.



Dans une déclaration à la MAP, la star de la chanson marocaine a exprimé sa joie et son immense bonheur pour cet hommage organisé dans une ville historique connue pour la diversité de ses cultures et la richesse de son patrimoine et de sa civilisation.



Il a ajouté que cette cérémonie est un hommage à la chanson marocaine authentique et constitue une occasion de renouer le contact avec le public et d'échanger avec les écrivains, poètes et autres créateurs.



De son côté, la présidente de l'Association Kalimar, Houda Fechtali, a indiqué que cette cérémonie est en hommage à un pionnier de la chanson marocaine, qui a inspiré par son talent plusieurs générations, depuis les années 50, et présenté de belles chansons et mélodies avec un grand sens de créativité.



Elle a ajouté que l'association, qui œuvre dans le domaine culturel, artistique et éducatif et vise à valoriser et enrichir la scène culturelle et artistique de la ville de Meknès, rendra également hommage à un groupe de créateurs, d'artistes et d'acteurs du domaine culturel, en reconnaissance de leurs contributions distinguées.