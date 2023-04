Hommage à l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif au siège du gouvernorat d'Al-Qods

Le gouvernorat d’Al-Qods a rendu un hommage, à son siège dans la municipalité d'Al-Ram, à l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif qui relève du Comité Al-Qods, émanant de l'Organisation de la coopération islamique, en reconnaissance des efforts de l'institution et de son parrain, S.M le Roi Mohammed VI, au service de la Ville Sainte et de ses habitants.



Cet hommage a eu lieu lors d'une rencontre de la délégation de Bayt Mal Al-Qods, conduite par Mohamed Salem Cherkaoui, jeudi, avec le sous-gouverneur d’Al-Qods, Abdullah Siam, en présence d'Adnan Al-Husseini, chef du département des affaires d’Al-Qods, membre du comité exécutif de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), de Raqi Ghazawneh, maire d'Al-Ram, et des directeurs généraux du gouvernorat.



M. Siam a remis au directeur de l'Agence un bouclier honorifique en guise de reconnaissance des efforts bénis de l’Agence dans la Ville Sainte et de son soutien à de nombreux secteurs.

Dans une allocution à cette occasion, le sous-gouverneur d’Al-Qods a évoqué les conditions dont souffrent les habitants de la Ville Sainte en raison des mesures d'occupation et des violations à leur encontre, et les moyens de soutenir leur résistance et leur présence sur leur terre.



Pour sa part, Adnan Al-Husseini a salué les efforts déployés par le Royaume du Maroc dans le gouvernorat d’Al-Qods et le soutien de nombreux secteurs dans ce gouvernorat.



A la fin de la rencontre, le sous-gouverneur d’Al-Qods a remis à l'Agence une copie du rapport annuel de l'unité des relations publiques et des médias du gouvernorat sur les violations de l'occupation israélienne dans le gouvernorat d’Al-Qods au cours de l'année 2022.