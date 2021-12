Hiba_Rec lance un appel à candidature pour les musiciens de la catégorie world music

Après le rap, la pop et le rock, Hiba_Rec dédie cette session à la World Music. Cette catégorie englobe de nombreux genres musicaux : fusion, reggae, jazz, traditionnel, ...



Les trois artistes/groupes gagnants profiteront de l’accompagnement d’un producteur de renom pour l’enregistrement, le mixage et le mastering de leurs titres dans des conditions professionnelles. Considérant l’importance du volet de la médiatisation artistique, la Fondation Hiba a prévu un shooting photo, un Kit Presse, une vidéo et une séance de média training pour les lauréats de Hiba_Rec.



Pour départager les participants, un jury de professionnels se concertera à huis clos et proposera une présélection, soumise ensuite au réalisateur chargé de diriger la session qui sélectionnera parmi eux les trois lauréats. Le formulaire de participation est en ligne sur www.hibarec.studiohiba.ma et restera ouvert jusqu’au 31 décembre 2021 à 23:59 (GMT+1). Pour y participer, il faut avoir plus de 18 ans, être résident au Maroc, avoir 3 ans d’expérience au minimum et enfin avoir au moins deux titres enregistrés.



Dans le cadre de son soutien à la scène artistique marocaine, la Fondation Hiba a lancé le dispositif de soutien Hiba_Rec pour contribuer à la professionnalisation du secteur culturel, promouvoir les pratiques artistiques et donner la chance aux jeunes talents d’être découverts. Hiba_Rec est un des projets principaux de la Fondation Hiba. Ce programme a pour vocation de révéler des artistes émergents et de leur offrir l’enregistrement, le mixage et le mastering d’un titre dans des conditions professionnelles au Studio Hiba, à Casablanca.



L’objectif est de leur apporter d’autres outils complémentaires, essentiels pour la promotion du titre enregistré (lyric vidéo de l’enregistrement, photo shooting, dossier de presse digital, média training, mise en relation avec des professionnels du secteur). Il s’agit également d’accompagner les lauréats dans leurs carrières artistiques.



Créée en 2006 à l’initiative de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la Fondation Hiba est une association à but non lucratif qui œuvre pour soutenir la création, fédérer les initiatives privées, encourager les talents, participer au développement des arts émergents et privilégier les créations contemporaines.



Aujourd’hui, la Fondation Hiba se mobilise pour introduire la scène artistique et culturelle dans une nouvelle dynamique de développement à travers 3 missions principales : la préservation du patrimoine culturel du Maroc, dans sa composante matérielle et immatérielle ; la professionnalisation du secteur des industries culturelles et créatives à travers des actions de formation, d’accompagnement et de promotion des professionnels du domaine ; la démocratisation de l’accès à la culture pour la jeunesse du pays à travers une programmation culturelle et des ateliers de pratiques artistiques ouverts à tous.