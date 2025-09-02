Héros déchu du PSG, Donnarumma rebondit à Manchester City

Héros déchu au Paris Saint-Germain, le gardien italien Gianluigi Donnarumma a trouvé un point de chute à Manchester City, champion d'Europe 2023 en reconstruction après une dernière saison sans trophée.



L'aventure parisienne de "Gigio", débutée en 2021, a officiellement pris fin mardi, trois mois après le triomphe du Transalpin et des Rouge et Bleu en Ligue des champions, le 31 mai contre l'Inter Milan.



Il était devenu soudainement indésirable, cet été, à un an de sa fin de contrat et alors que les négociations pour une éventuelle prolongation semblaient dans une impasse.

A Manchester City, l'imposant gardien de 26 ans a signé un contrat de 5 saisons, jusqu'en 2030.



"Je rejoins une équipe remplie de talents de classe mondiale, dirigée par Pep Guardiola, l'un des plus grands entraîneurs de l'histoire du football. C'est un club que tout footballeur mondial rêverait de rejoindre", a déclaré le capitaine de la Nazionale cité dans le communiqué de City.

Le montant du transfert, non dévoilé par les deux clubs, s'élève à 35 millions d'euros, selon plusieurs médias.



En Angleterre, il aura la charge de remplacer le Brésilien Ederson, parti à Fenerbahçe, et de mettre sur le banc l'Anglais James Trafford (22 ans), revenu cet été dans son club formateur.

A Paris, son mandat de quatre ans s'est achevé sur une belle note, sportivement parlant, avec ce premier titre tant attendu en Ligue des champions, l'objectif ultime des propriétaires qataris.



Le gardien a été un des grands artisans de cette conquête avec des parades décisives, que ce soit durant la séance de tirs au but contre Liverpool en huitièmes de finale ou en demi-finale retour face à Arsenal.



La direction sportive a malgré tout préféré s'en séparer cet été, consciente du risque de le voir partir libre, sans indemnité de transfert, dans un an.

Elle a mis la main sur l'international français Lucas Chevalier (23 ans), élu meilleur portier de Ligue 1 la saison dernière avec Lille, et placé immédiatement Donnarumma dans le "loft" des indésirables.



"Déçu et attristé" par ce choix, le joueur formé à l'AC Milan a néanmoins bénéficié d'un dernier tour d'honneur au Parc des Princes, le 22 août, devant les supporters qui l'ont acclamé après un match contre Angers.

Il met désormais le cap sur l'Angleterre, le pays où il a été sacré champion d'Europe en 2021, face au pays hôte en finale à Wembley.



Manchester City a terminé la dernière saison sans trophée, une anomalie sous Pep Guardiola, l'entraîneur à succès depuis 2016 (six titres en Premier League, autant dans les coupes nationales, un en Ligue des champions, etc.).



Mais le club au maillot bleu ciel a investi massivement l'hiver dernier (Khusanov, Reis, Nico, Marmoush...) et cet été (Aït-Nouri, Reijnders, Cherki...) pour renouveler l'effectif du Catalan.

L'ancien entraîneur du FC Barcelone et du Bayern Munich récupère avec Donnarumma un gardien de grande qualité au CV déjà bien épais, certes, mais dont la fiabilité a souvent été questionnée dans deux secteurs bien précis: les sorties aériennes et le jeu au pied.



Or, les attaquants de Premier League mènent la vie dure aux gardiens dans les airs, sous le regard clément des arbitres. Et Guardiola apprécie particulièrement les gardiens capables de relancer au pied proprement, une qualité attribuée à Ederson, le gardien de tous ses succès.



Le premier test de Donnarumma pourrait survenir dès le 14 septembre face à Manchester United à l'occasion du derby mancunien à domicile avant la réception de Naples, le champion d'Italie, le 18 septembre lors de la première journée de la Ligue des champions.