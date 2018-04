“Hayat” de Raouf Sabahi rafle trois prix au Festival international du cinéma de Mascate

Le film "Hayat" du réalisateur marocain Raouf Sabahi a raflé les prix du scénario, de la meilleure réalisation et de l'image lors de la 10ème édition du Festival international du cinéma de Mascate. Le film de fiction "Jusqu’à la fin des temps" de la réalisatrice algérienne Yasmine Chouikh s'est adjugé le prix du meilleur long-métrage "Al-Khinjar addahbi" (La dague d'or) tandis que "Nour" du metteur en scène libanais Khalil Zaârou et "L'écriture sur la neige" du Palestinien Rashid Mahdaoui se sont adjugé respectivement les deuxième et troisième prix de cette catégorie.

La 10ème édition du Festival international du cinéma de Mascate, qui a pris fin samedi soir dans la capitale omanaise, a connu la projection d'un total de 95 films et documentaires représentant plusieurs pays arabes et étrangers. La cérémonie d’ouverture de cette manifestation a été marquée par un hommage rendu à plusieurs figures du cinéma, dont le président du Festival de Rabat du cinéma d’auteur, Abdelhak Mantarch. Le jury des longs-métrages est composé du critique de cinéma Mohamed Chouika (Maroc), de l’historien François Garsson, (France), de la critique Mariana Kandouma (Mozambique) et du réalisateur Rafail Moutssi (Italie).