Hausse de près de 3.200 DH des frais du pèlerinage au titre de l’année 1445 H

Le total des augmentations des frais du pèlerinage au titre de la saison du Hajj 1445 atteint près de 3.200 dirhams, sans tenir compte de la différence des tarifs des services de base, a indiqué le ministère des Habous et des Affaires islamiques.



La Commission Royale chargée du pèlerinage, réunie jeudi, a pris connaissance des mesures prises pour la préparation du pèlerinage et des résultats de la visite effectuée au Maroc par le ministre saoudien du Hajj et de la Omra, indique le ministère dans un communiqué publié à l'issue de cette réunion.



Après la discussion des points inscrits à l’ordre du jour, la Commission Royale a recommandé que le ministère annonce au public les frais du pèlerinage au titre de l’année 1445 H dès la fixation, par les autorités saoudiennes compétentes, des tarifs des services de base.



"Ce qui a été confirmé jusqu’ici est l’augmentation de certains frais de pèlerinage cette année, englobant le billet d’avion et certains services et taxes dans les Lieux Saints. Le total de ces augmentations s’élève à près de 3.200 DH sans tenir compte de la différence des tarifs des services de base", souligne le communiqué.



La Commission a recommandé, par ailleurs, de fixer la période de recouvrement à huit jours ouvrables, une semaine après l’annonce du coût du pèlerinage, note la même source.

Pour la saison du Hajj 1446 H, la Commission a recommandé la poursuite de l'application du système de tirage au sort pour sélectionner les citoyens et citoyennes désirant accomplir le rite du pèlerinage.



La Commission a, en outre, recommandé de fixer la date du début et de la fin de l'opération d’enregistrement électronique pour le Hajj 1446 du lundi 5 février 2024 (24 Rajab 1445 H) au vendredi 15 février 2024 (4 Chaâbane 1445 H).



La Commission a également recommandé de considérer comme inéligibles les personnes ayant effectué le Hajj durant les dix dernières années ainsi que les personnes âgées de moins de 18 ans, souligne la même source.