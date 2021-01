Hausse de la valeur ajoutée du secteur extractif au troisième trimestre 2020

La valeur ajoutée du secteur extractif a enregistré une croissance de 4,3% au troisième trimestre 2020 (T3-2020), après une hausse de 7,9% un trimestre auparavant, indique la Direction des études et des prévisions financières (DEPF). Au terme des neuf premiers mois de 2020, la valeur ajouté du secteur s’est consolidée de 3,9%, après une hausse de 2,2% à fin septembre 2019, relève la DEPF dans sa note de conjoncture du mois de janvier.



Ce dynamisme a été porté par l’accroissement de la production de phosphate roche de 5% au troisième trimestre 2020 après une hausse de 9,1% au T2-2020, pour marquer une augmentation de 4,8% à fin septembre 2020, après une croissance de 2,3% il y a une année, explique la Direction. Au titre des deux premiers mois du quatrième trimestre 2020, la production de phosphate roche s’est appréciée de 8,5%, portant sa progression à +5,5% à fin novembre 2020, après +3,7% l’an dernier, ajoute la note. De leur côté, les exportations du secteur maintiennent leur bonne tenue au terme des onze premiers mois de l’année 2020, affichant une hausse, en volume, de 7,2% pour le phosphate roche (après +6% un mois plus tôt) et de 13,3% pour ses dérivés. Suite à cette évolution, le chiffre d’affaires à l’export du groupe OCP s’est situé à 45,5 milliards de dirhams (MMDH) à fin novembre 2020, en amélioration de 0,3% en glissement annuel.