Hassan Tariq : Le 9 décembre, un jalon fondateur de la médiation institutionnelle

La date du 9 décembre constitue un moment symbolique et un jalon fondateur en matière de consécration de la médiation institutionnelle, a affirmé, mardi à Rabat, le Médiateur du Royaume, Hassan Tariq.



S'exprimant à l’ouverture d’une rencontre de communication avec les interlocuteurs permanents de l’institution au sein de l’administration, M. Tariq a indiqué que cette date revêt une signification particulière en ce sens qu’elle marque la première célébration de la Journée nationale de la médiation, instituée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, soulignant que l'instauration de cette journée intervient en droite ligne de l'intérêt Royal porté au renforcement de la communication entre les instances de gouvernance et les autres institutions.



Cette rencontre, placée sous le thème "Pour la consolidation de l’interaction institutionnelle", constitue une tradition bien ancrée visant à renforcer la concertation et la coordination, développer les canaux de communication, et assurer la continuité du suivi entre l’institution et ses interlocuteurs permanents dans les administrations, a-t-il poursuivi.



Cet événement s’inscrit dans une dynamique institutionnelle visant à développer les rôles de la médiation, à renforcer les mécanismes de dialogue public et à consolider les ponts de communication avec les usagers et les différents acteurs, a-t-il dit, faisant savoir que l’année prochaine sera marquée par le lancement d’une série de programmes en lien avec la médiation, dont des activités de sensibilisation, de communication et de formation.



Dans ce cadre, le Médiateur du Royaume a mis en avant le rôle de l'interlocuteur permanent, considéré comme un maillon central dans le système de la médiation de service public et un partenaire essentiel en matière de gouvernance, précisant que cette catégorie assume des attributions stratégiques, notamment en incitant les services administratifs à faire prévaloir le sens de responsabilité, d’efficacité et de transparence dans leur interaction avec l’institution, et à se conformer aux règles de l’Etat de droit et aux principes de justice et d’équité, tout en garantissant l’égalité des chances.



De son côté, le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, a relevé que cette rencontre s'inscrit dans un contexte marqué par une dynamique institutionnelle renouvelée, fondée sur l’amélioration du rendement du service public, le renforcement des liens de confiance entre l’administration et l'usager, ainsi que la consolidation de l’État de droit et des institutions sous la sage conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.



Et d'ajouter que l’instauration du 9 décembre de chaque année comme Journée nationale de la médiation de service public, une date coïncidant avec la création de l'institution du Diwan Al Madhalim en 2001, confère à ce rendez-vous des significations symboliques et en matière des droits de l'Homme renforçant sa place dans la mémoire institutionnelle.



M. Baitas a rappelé, dans ce sens, la circulaire du chef du gouvernement relative au renforcement de la coordination et de la coopération avec l'Institution du Médiateur du Royaume, affirmant qu’il s’agit d’une reconnaissance du rôle essentiel de cette institution nationale indépendante dans la consolidation de la médiation administrative et le règlement à l’amiable des différends.



Cette rencontre a pour objectif de présenter les conclusions du rapport annuel 2024, qui a été l'occasion de procéder à une évaluation qualitative suite à l’achèvement de la mise en œuvre du plan stratégique de l’institution (2019-2023). Le rapport a été publié en deux volumes, dont le premier traite de la réalité des dysfonctionnements dans le service public à la lumière de l’interaction de l’Institution du Médiateur avec l’administration, tandis que le second propose une analyse qualitative des aspects de ces dysfonctionnements.



La rencontre a été marquée également par la présentation d'une plateforme numérique dédiée à l’échange de correspondances entre l’Institution du Médiateur du Royaume et les interlocuteurs permanents au sein de l’administration, dans le cadre d'une démarche visant l’accompagnement des transformations numériques de l’administration marocaine.