Harcèlement: L'Espagne annule la participation de Placido Domingo à un spectacle

Après avoir dû renoncer à sa carrière aux Etats-Unis, Placido Domingo se trouve fragilisé par le scandale jusque dans son Espagne natale, qui a pour la première fois annulé mercredi sa participation à un spectacle, après qu'il eut reconnu sa "responsabilité" dans une affaire de harcèlement sexuel.

"Jusqu'à présent, la situation était différente, il y avait une présomption d'innocence", a dit à la presse le ministre de la Culture, José Manuel Rodríguez Uribes.

"Mais au moment où il dit que, effectivement, ce qui s'est passé s'est passé, à propos de faits graves touchant de nombreuses femmes, nous avons décidé qu'il n'y avait pas lieu de maintenir sa présence", a ajouté le ministre.

L'Institut national des arts de la scène et de la musique (Inaem), dépendant du ministère, a annoncé avoir annulé la participation de l'artiste à des représentations de "Luisa Fernanda", les 14 et 15 mai, au Théâtre national de la Zarzuela, "par solidarité avec les femmes concernées".

Dans le théâtre madrilène où il avait fait ses débuts il y a 50 ans, le spectacle est maintenu... mais sans lui.

Depuis l'éclatement de l'affaire en août aux Etats-Unis, aucun opéra en Espagne n'avait encore décommandé le célébrissime ténor madrilène devenu baryton.

Il avait jusqu'à présent le statut de monument national de la culture en Espagne, où plusieurs chanteuses lyriques ayant chanté à ses côtés avaient pris sa défense.

Mais après avoir réfuté les accusations pendant des mois, l'artiste de 79 ans a demandé pardon mardi dans un communiqué à la vingtaine de femmes l'ayant accusé de harcèlement sexuel aux Etats-Unis.

"Je suis sincèrement désolé pour la souffrance que je leur ai causée. J'accepte toute la responsabilité de mes actes", a-t-il écrit.

Ce mea culpa coïncide avec la publication d'une enquête indépendante - commandée par le syndicat américain des artistes d'opéra - concluant qu'il a eu par le passé "un comportement inapproprié, allant du flirt aux avances sexuelles, au sein et à l'extérieur de son lieu de travail".

A Madrid, l'Inaem et le ministère ont exprimé dans un communiqué "leur soutien aux femmes et le rejet de tout type de harcèlement, comportement abusif ou expression de domination", alors que le gouvernement du socialiste Pedro Sanchez se veut en pointe sur le féminisme.

Après les accusations, le chanteur avait quitté en octobre la direction de l'opéra de Los Angeles et renoncé à se produire au Metropolitan Opera de New York. D'autres opéras américains avaient annulé ses représentations, marquant la fin de sa carrière aux Etats-Unis.

Il a pu continuer à se produire en Europe, où il a de nombreuses représentations prévues prochainement, à Hambourg, Moscou, Vienne, Vérone ou Londres.

Dans une enquête publiée en août par l'agence Associated Press (AP), neuf femmes affirmaient avoir été harcelées par lui à partir de la fin des années 80, l'accusant d'attouchements, de baisers forcés, de remarques déplacées et d'avoir nui à leur carrière en cas de refus. AP a publié en septembre une seconde enquête affirmant qu’onze autres femmes s'étaient manifestées comme victimes.

Ces allégations sont tombées en pleine vague d'accusations de harcèlement ou d'agression sexuelle émises contre des stars du monde du spectacle.

Ce mouvement #MeToo a été relancé en 2017 dans la foulée des accusations contre le producteur de cinéma américain Harvey Weinstein, qu'un jury de Manhattan a déclaré coupable lundi d'agression sexuelle et de viol. Les premières accusations contre Placido Domingo avaient surtout suscité en Espagne des appels au respect de la présomption d'innocence.

Plusieurs représentants du milieu de l'opéra l'avaient décrit comme "un homme à femmes", tout en assurant n'avoir jamais constaté d'actes de harcèlement de sa part. Des chanteuses lyriques espagnoles avaient défendu le maestro comme "un parfait gentleman".

"Placido Domingo fait face à la fin de sa légende", a titré mardi le quotidien El Pais, le plus lu d'Espagne.

Le Théâtre royal de Madrid (Teatro Real) a indiqué mardi à l'AFP que le programme incluant Placido Domingo dans "La Traviata" en mai était maintenu.

De son côté, la direction de l'opéra de Valence (sud-est) - où l'artiste avait été ovationné en décembre - veut à présent évaluer "les conséquences potentielles" des nouvelles informations, avait indiqué mardi son directeur artistique, Jesus Iglesias.