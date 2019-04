Handifilm : “Erased the beginng” décroche le Grand prix de la compétition internationale du court métrage

Dans une ambiance bon enfant, les férus du 7ème art étaient au rendez-vous récemment avec la cérémonie de clôture de la treizième édition du Festival Handifilm. Le cinéma marocain était bien évidemment à l’honneur, puisque pour la première fois dans cette manifestation, un film marocain remporte le Grand prix de la compétition internationale du court métrage. Il s’agit du film « Erased the Beginng » de son auteur Hakim Kebabi, qui a dévancé des films en provenance d’Espagne, d’Italie et de France qui se sont partagé les trois autres prix du palmarès de cette édition initiée sous le thème «Pour un monde filmique accessible à tous ».

Quant à la compétition internationale spéciale juniors du très court métrage, elle a mis à l’honneur le travail de deux lycées de Casablancais qui ont décroché le Grand prix et le prix du scénario. Les prix du meilleur documentaire et du meilleur message de sensibilisation au handicap sont revenus respectivement aux cinéastes en herbe en provenance de Hollande et d’Italie.

Cette treizième édition qui s’est déroulée du 28 au 30 mars 2019 à Rabat a fait prévaloir une programmation éclectique avec la projection de 24 films venant de huit pays et une série d'activités parallèles (hommages, caravane, ateliers, matinée récréative pour enfants et familles…)