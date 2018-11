Hamza El Fadly sacré meilleur artiste en Afrique du Nord

Le jeune artiste marocain Hamza El Fadly a été sacré, samedi soir à Accra, meilleur artiste masculin en Afrique du Nord, lors de la 5è édition des All Africa music awards (AFRIMA). Hamza El Fadly a été nominé pour son tube "Ya mraya", qui a donné une seconde vie à la chanson culte de Younès Megri, sortie en 1974, en y mettant une bonne dose de renouveau, le tout accompagné d'un clip très original en noir et blanc, signé Walid Ayoub qui a choisi de raconter une histoire sur le temps qui passe et l'inquiétude de perdre l’être aimé. "Je suis honoré d'avoir remporté le prix du meilleur artiste masculin en Afrique du Nord, après une concurrence face à des artistes de renom au niveau de la région de l'Afrique du Nord", s'est félicité Hamza dans une déclaration à la MAP. Pour le jeune artiste, cette consécration est l'aboutissement d'un travail de longue haleine, ce qui le poussera à donner davantage, saisissant l'occasion pour remercier toutes les personnes qui ont cru en lui, en particulier Younès Megri.

Les grandes stars du continent ont dominé les principales catégories de la liste de cet important événement musical de l'Afrique, avec plus de 8.000 candidatures soumises en 2018. Organisée en partenariat avec l'Union africaine (UA), l'édition 2018 de l'AFRIMA constitue une occasion pour la célébration de la spécificité culturelle du continent à travers un programme riche et diversifié.

AFRIMA, une compétition de référence qui décerne chaque année des trophées aux musiciens les plus en vogue, célèbre l'excellence dans l'art musical en Afrique et dans la diaspora avec 36 catégories réparties sur les cinq régions du continent.