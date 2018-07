Hakimi se rapproche de Naples et Ahmadi déjà à Djeddah

L’international marocain du Real Madrid, Achraf Hakimi, est dans le viseur du club italien de Naples, dont le nouvel entraîneur, Carlo Ancelotti, a tenu à ce sujet une réunion, la semaine dernière dans la capitale espagnole, avec le directeur général du club espagnol, José Ángel Sánchez.

Carlo Ancelotti était présent la semaine dernière à Madrid pour, entre autres, se réunir avec le directeur général du Real Madrid, avec lequel il entretient une "grande relation d’amitié" depuis son étape comme entraîneur des Merengue, fait savoir lundi le journal sportif Marca.

Lors de cette réunion, Ancelotti a fait part au directeur général du Real Madrid de son intérêt pour l’international marocain Achraf Hakimi, ainsi que pour l’attaquant français, Karim Benzema, précise la publication espagnole.

Marca relève que dans le cas du joueur marocain, la proposition de l’entraîneur italien "arrive apparemment un peu tard, puisque Hakimi se serait engagé avec le club allemand du Borussia Dortmund, même si les deux parties n’ont pas encore signé de contrat".

Le journal sportif espagnol souligne que, grâce à ses bonnes performances lors de la Coupe du monde de Russie 2018, le jeune latéral droit marocain a suscité l’intérêt de plusieurs clubs européens.

Par ailleurs, l’autre international marocain Karim El Ahmadi a rejoint Ittihad Djeddah, club de la première division saoudienne.

La signature du contrat a été officialisée, lundi, par le club saoudien avec une photo où l’international marocain apparaît avec son nouveau maillot (numéro 19). Il a signé un contrat de deux ans, a tweeté le club saoudien.

Des médias avaient rapporté, récemment, que le milieu de terrain de Feyenoord Rotterdam (33 ans) avait donné son aval pour son transfert au club saoudien,, et ce directement après sa participation avec les Lions de l'Atlas au Mondial russe.

En plus d'El Ahmadi, le club saoudien a engagé l'Australien Matthew Norman (2 saisons) et le Brésilien Jonas De Souza (3 saisons).