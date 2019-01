Haitham Al-Haj Ali : Le Maroc, un pilier solide de la scène culturelle arabe

Le Maroc reste un pilier solide de la scène culturelle arabe. En témoigne la détermination du Royaume à participer en force à la Foire internationale du livre du Caire, a relevé le chef de l'Autorité générale égyptienne du livre, Haitham Al-Haj Ali. "La participation culturelle du Maroc à cette exposition revêt une dimension particulière auprès des intellectuels égyptiens, surtout que le Maroc était l'invité d'honneur de l'édition 28 de la Foire en 2017", a indiqué M. Al-Haj Ali dans une déclaration à la MAP en marge d'une conférence de presse tenue jeudi au Caire pour annoncer le programme de la 50ème édition de la Foire internationale du livre du Caire (23 janvier - 5 février). A cette occasion, il a mis l'accent sur les relations "fortes et distinguées" entre les scènes culturelles marocaine et égyptienne, relevant l'importance de traduire cette relation à travers le programme culturel marocain lors de cette exposition qui connaîtra la présence d'écrivains et penseurs marocains, notamment Mohamed Achaâri, Mohamed Bennis et Abdelfattah Kilito. Cette édition va célébrer le 50è anniversaire de la Foire internationale du livre du Caire et sera marquée par des hommages à l'ancien ministre de la Culture, Tharwat Okasha, et à la première cheffe de l’Autorité générale du livre, Soheir Kalamaoui.

Au programme de cette manifestation, figurent également des séminaires, des rencontres intellectuelles et littéraires, ainsi que des présentations d’œuvres littéraires et des projections de films.

L'Afrique sera à l'honneur, lors de cette édition où sera mis en évidence la diversité culturelle et le patrimoine folklorique du continent.