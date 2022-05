Hailé Gerima, président du jury Longs métrages du FICAk

Le jury longs métrages de la 22ème édition du Festival international du cinéma africain de Khouribga (FICAK), prévue du 28 mai au 4 juin prochain, sera présidé par le cinéaste éthiopien Hailé Gerima, a annoncé, vendredi, la fondation du FICAK.



Le jury longs métrages compte quatre membres, à savoir la cinéaste rwandaise Kantarama Gahigiri, le critique sénégalais, Maguéye Kassé, le critique marocain, Hammadi Gueroum, et le cinéaste égyptien, Khaled El Hagar, a précisé la fondation dans un communiqué.



Le jury longs métrages documentaires, qui sera présidé par l'actrice marocaine Kholoud Bitioui, est composé du cinéaste camerounais Frank Thierry Lee Mal et du Tunisien Ayman Jlili en tant que membres, a ajouté la même source.



Hassan Balaoune du ciné-club de Khouribga présidera Le jury Don Quichotte qui compte en tant que membres Sara Harrof du ciné-club d’Ouarzazate et Mohamed Jarid du ciné-club de Sidi Kacem.



Le jury du prix de la critique, qui sera décerné par la Fédération africaine de la critique cinématographique (FACC), sera présidé par Mbaye Laye Mbengue (Sénégal). Il sera composé de deux membres: Nourdine Mhakkak (Maroc) et Sidnay Cado-Sambosi (France).



La 22ème édition du Festival international du cinéma africain de Khouribga qui accueille le cinéma burkinabé en tant qu’invité d’honneur, se tiendra sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI.



Lors de cette édition, 13 films seront en lice pour décrocher les six prix dédiés aux longs métrages et 7 oeuvres seront en compétition pour s'adjuger les deux prix de la section longs métrages documentaires.