Habib El Malki se réunit avec les présidents des groupes et groupement parlementaires ...

H.T

Le Bureau de la Chambre des représentants a tenu mardi 28 avril sous la présidence du président de la Chambre, Habib El Malki, une réunion consacrée à l’examen des questions se rapportant à la législation, au contrôle de l’action gouvernementale, à la démocratie participative, à la création d’un groupe chargé de législation dans le domaine de la santé, ainsi qu’à la relation de la Chambre des représentants avec quelques institutions constitutionnelles.Au début de cette réunion, le président et les membres du Bureau ont mis l’accent sur l’importance de l’action parlementaire et sur l'efficacité des contributions apportées par les membres de la Chambre, appartenant aussi bien à la majorité qu’à l’opposition, tant au niveau du contrôle que de la législation, soulignant en cette occasion la nécessité de continuer à exercer les prérogatives constitutionnelles pour l'intérêt national, et ce dans le respect total des mesures préventives prises pour faire face au Covid-19, a souligné un communiqué de la Chambre des représentants.Les membres du Bureau ont également rappelé l'activité de la Chambre au cours de la semaine passée, mettant en avant les initiatives positives et les réunions des commissions qui ont été fortement saluées par l'opinion publique. Sur le plan législatif, en effet, la commission des secteurs sociaux a adopté à l’unanimité deux projets de loi relatifs à la promulgation de mesures exceptionnelles en faveur des employeurs affiliés à la Caisse nationale de la sécurité sociale (CNSS) et de leurs employés. Ces deux projets ont été adoptés également à l’unanimité lors d’une séance plénière de la Chambre des représentants. En plus, la commission des finances et du développement économique a approuvé à l’unanimité le projet de loi édictant des dispositions particulières relatives aux travaux des organes d’administration des sociétés anonymes et à la tenue de leurs assemblées générales, alors que la commission de justice, de législation et des droits de l’Homme a entamé l’examen de deux projets de loi relatifs à la lutte contre le blanchiment des capitaux et à l'arbitrage et la médiation conventionnelle.Sur le plan du contrôle, la commission des affaires étrangères, de la défense nationale, des affaires islamiques et des MRE a consacré une réunion à la question des Marocains bloqués à l’étranger. Il faut rappeler également que les bureaux des commissions des secteurs sociaux, du contrôle des finances publiques et de l’Intérieur, des collectivités territoriales, de l'habitat et de la politique de la ville ont tenu des réunions.Le Bureau de la Chambre a, par ailleurs, pris acte de la programmation des travaux des commissions sur le plan législatif et décidé de tenir une séance plénière le jeudi 30 avril pour l’examen et le vote des textes législatifs finalisés.Il a également pris connaissance de la proposition de loi relative à la protection du consommateur et l’a transmise à la commission des secteurs productifs. Il a aussi transmis la proposition de loi relative à la relation contractuelle entre les bailleurs et les locataires.Concernant la séance du contrôle hebdomadaire, le Bureau de la Chambre a décidé de la consacrer aux questions ayant trait au secteur de l'emploi et de l'insertion professionnelle selon les modalités stipulées par l’article 268 du règlement intérieur de la Chambre des représentants.Il a également débattu de la question de la mise en application des recommandations prises par la journée d’étude organisée par la commission des pétitions à la Chambre des représentants. En ce sens, le Bureau a mis l’accent sur l'importance de préparer un programme qui prend en compte la mise en application des outputs du dialogue national et la consolidation de la culture du parlement de proximité, tout en menant une campagne de communication. Et sur le plan législatif, il a insisté sur la nécessité de revoir les deux lois organiques déterminant les conditions et les modalités d'exercice du droit de présenter des pétitions aux pouvoirs publics et des motions en matière législative.S’agissant des relations de la Chambre des représentants avec les organisations de la société civile, le Bureau a souligné l'importance de la communication et de la coopération à travers un programme spécifique qui sera élaboré en partenariat et en concertation avec les organisations concernées conformément aux dispositions de l'article 137 du règlement intérieur de la première Chambre du Parlement.En ce qui concerne le cadre législatif régissant le secteur de la santé, il a été décidé lors de cette réunion de créer un groupe de travail thématique provisoire composé d’un représentant de chaque groupe parlementaire et de deux membres du Bureau. Les recherches et les études menées par le groupe de travail pourraient être un appui pour la commission des secteurs sociaux à la Chambre des représentants, et ce dans ses travaux sur le secteur de la santé.Quant aux relations de la Chambre des représentants avec les institutions constitutionnelles, le Bureau a examiné la pétition présentée par certains groupes parlementaires pour demander l’avis du Conseil économique, social et environnemental (CESE) concernant les répercussions économiques et sociales du Covid-19. A ce propos, il a décidé d’adresser cette demande à ladite institution conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi organique du CESE et de l'article 337 du règlement intérieur de la Chambre des représentants.Le Bureau a également pris acte des rapports thématiques et annuels préparés par le Conseil national des droits de l'Homme.