Habib El Malki se réunit avec les présidents des commissions permanentes et des groupes et groupement parlementaires à la Chambre des représentants

Le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, a tenu mercredi 15 avril une réunion avec les présidents des commissions permanentes de la Chambre.

Au début de cette réunion, Habib El Malki et les présidents des commissions ont unanimement salué les initiatives prises par le Maroc, sous la direction de S.M le Roi Mohammed VI, considérant que cela constitue une fierté pour tous les Marocains qui ont fait preuve, lors de toutes les étapes difficiles, de cohésion et de solidarité qui renforcent la capacité du Maroc à relever les différents défis.

Ils ont exprimé leur pleine adhésion à la mobilisation de toutes les capacités des commissions permanentes en matière de législation et de contrôle afin de communiquer avec l'opinion publique, de traduire ses préoccupations et de proposer des solutions et des suggestions aux différents secteurs gouvernementaux.

A cet égard, le président de la Chambre a rappelé l'importance des réunions tenues par la commission des finances et du développement économique, la commission des secteurs sociaux, la commission des secteurs productifs, la commission de l'intérieur, des collectivités territoriales, de l'habitat et de la politique de la ville, en matière législative et de contrôle qui concernent les citoyens dans les domaines de l’économie, des finances, de la santé et de la sécurité, et qui concernent également les agriculteurs marocains que toutes les composantes de la Chambre ont appelé à soutenir, notamment durant cette conjoncture marquée par la sécheresse.

En ce qui concerne les Marocains bloqués à l'étranger, le président de la Chambre et les présidents des commissions permanentes ont évoqué la situation difficile de nos concitoyens qui n'ont pas pu retourner à leur pays, et l'ampleur des souffrances qu'ils endurent loin de leurs familles et de leurs proches, soulignant que cette question a fait l'objet d'une réunion tenue par la commission des affaires étrangères, de la défense nationale, des affaires islamiques et des Marocains résidant à l'étranger au cours de laquelle toutes les composantes de la Chambre des représentants ont salué les efforts consentis par les différentes missions diplomatiques du Royaume afin de soutenir nos concitoyens. Dans ce sens, ils ont exprimé leur préoccupation quant au rapatriement de ces Marocains et appelé à ce que des garanties soient données pour le réaliser dans le cadre d’un programme clair, tout en exhortant à déployer plus d'efforts pour prendre soin d'eux et leur garantir les conditions d’une vie décente.

A ce propos, ils ont demandé à la commission des affaires étrangères, de la défense nationale, des affaires islamiques et des Marocains résidant à l'étranger de préparer un mémorandum détaillé comprenant toutes les demandes et propositions que le président de la Chambre adressera au chef du gouvernement.

La réunion a également débattu de l’appel de S.M le Roi Mohammed VI au lancement d’une initiative africaine pour faire face à la pandémie du Covid-19, visant à établir un cadre opérationnel afin d’accompagner les pays du continent dans leurs différentes phases de gestion de la pandémie par l’échange d’expériences et de bonnes pratiques. Le président de la Chambre et les présidents des commissions ont mis l’accent sur l'importance de cette initiative, qui confirme la profondeur des liens du Maroc avec l’Afrique et la noblesse des sentiments de solidarité qu'il éprouve envers les peuples du continent africain.