Habib El Malki s’entretient avec les chefs des missions diplomatiques néerlandaise et bosniaque

Le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, a reçu mercredi dernier à Rabat, Désirée Bonis, ambassadrice des Pays-Bas au Maroc.

Au cours de cette réunion, Habib El Malki s’est félicité des relations amicales entre le Maroc et les Pays-Bas, louant le développement réalisé par les Pays-Bas dans tous les domaines grâce au génie du peuple néerlandais.

Il a également souligné que les deux pays sont confrontés aux mêmes défis auxquels le monde fait face, et qui sont liés à la lutte contre l'extrémisme et le terrorisme et au renforcement de la sécurité et de la stabilité.

Habib El Malki a rappelé l'importance qu’il faut accorder à l’intensification du dialogue et de la concertation entre les deux pays, afin de permettre une meilleure compréhension des réalités politiques, économiques et sociales de chacun d’entre eux et de contribuer au développement des relations bilatérales et des intérêts communs.

Au niveau parlementaire, le président de la Chambre des représentants a exprimé son intention de donner un nouvel élan aux relations entre les institutions législatives des deux pays et a invité le président de la Chambre des représentants néerlandaise à effectuer une visite de travail dans le Royaume.

Pour sa part, Désirée Bonis a loué les relations historiques entre les deux pays qui s'étendent sur quatre siècles, notant que le Maroc et les Pays-Bas coopèrent dans de nombreux domaines dont la santé, l'éducation, l'agriculture, la pêche, entre autres.

La diplomate a, par ailleurs, affirmé que le Maroc est un pays ouvert, un lieu de rencontre entre les civilisations et entre l'Europe et l'Afrique, louant le rôle important joué par le Royaume sur un certain nombre de questions vitales au niveau international.

L'ambassadrice a également rappelé la présence distinguée de la communauté marocaine aux Pays-Bas et son intégration dans la société néerlandaise, soulignant que plusieurs de ses membres occupent des postes importants.

A signaler, par ailleurs que le président de la Chambre des représentants a reçu le même jour Darko Zelenika, ambassadeur de Bosnie-Herzégovine au Maroc, résidant à Madrid, qui lui a rendu une visite de courtoisie.

Habib Malki a souligné, en cette occasion, la qualité des relations entre les deux pays, fondées sur l'amitié et le respect mutuel. Il a également salué le niveau de coordination des efforts consentis par les deux pays au niveau international sur plusieurs questions et le soutien mutuel qu’ils s’accordent dans les forums internationaux.

Le président de la Chambre des représentants a, en outre, relevé que la coopération dans le domaine parlementaire constitue l'un des piliers les plus importants de la coopération entre les deux pays, et a appelé à l'intensification des échanges de visites, en particulier des membres du groupe d'amitié parlementaire entre le Maroc et la Bosnie Herzégovine.

Pour sa part, Darko Zelenika a loué la qualité des relations bilatérales entre le Maroc et la Bosnie-Herzégovine, exprimant le vœu de les développer notamment dans le domaine économique.

L'ambassadeur a également donné un aperçu sur le système parlementaire de son pays et sur l’organigramme et les fonctions de son institution législative.

Il a, par ailleurs, examiné avec son hôte les caractéristiques les plus importantes de la politique étrangère de la Bosnie-Herzégovine, en soulignant que, parmi ses constantes figurent le renforcement des relations avec le Royaume et le soutien réciproque tant au niveau bilatéral que celui des organisations internationales.