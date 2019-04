Habib El Malki s’entretient avec le vice-président du Sénat tchèque

Le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, a reçu mercredi 17 avril au siège de la Chambre le vice-président du Sénat tchèque, Jiri Oberfalzer, présidant une délégation parlementaire qui effectue actuellement une visite de travail au Maroc.

Lors de cette rencontre à laquelle a pris part l’ambassadeur de la République tchèque à Rabat, le président de la Chambre des représentants a loué les relations historiques fortes entre le Royaume du Maroc et la République tchèque, soulignant la régularité de la tenue des rencontres de concertation et de dialogue entre les responsables des deux pays à propos des différentes questions d’intérêt commun.

Habib El Malki a mis en avant le fait que malgré le développement des relations économiques et commerciales entre les deux pays, il n’en reste pas moins qu’il y a plusieurs potentialités qui n’ont pas été exploitées jusqu’à présent, mettant l’accent sur l’importance de renforcer les échanges bilatéraux dans les domaines touristique, culturel et de la recherche scientifique et technique. Il a, par ailleurs, exposé les principales caractéristiques de l’économie nationale dans laquelle l’industrie automobile et l’agriculture occupent une place prépondérante, saluant l’appui des parlementaires tchèques au Parlement européen aux accords agricole et de la pêche maritime conclus avec le Royaume du Maroc et qui ont été votés par le Parlement européen au début de cette année.

Habib El Malki a également salué la position positive de la République tchèque sur la question de l’intégrité territoriale du Royaume, affirmant « qu’il est temps de résoudre ce conflit artificiel autour de la question du Sahara marocain qui a trop duré et nombre de pays amis comprennent la réalité du problème et soutiennent la proposition d'autonomie présentée par le Royaume pour trouver une solution finale à ce problème ».

Au niveau parlementaire, le président de la Chambre des représentants a exprimé sa forte volonté de renforcer les relations de coopération entre les institutions des deux pays. Et en ce sens, il a adressé une invitation au président de la Chambre des députés de la République tchèque pour effectuer une visite de travail dans notre pays qui sera une occasion de débattre des moyens à même de rehausser les relations entre les deux pays.

Pour sa part, le vice-président du Sénat tchèque a affirmé que la visite actuelle de la délégation parlementaire qu’il préside reflète la volonté de son pays de renforcer les relations bilatérales avec le Maroc dans tous les domaines, saluant d’une part la stabilité dont jouit le Royaume et sa richesse civilisationnelle et culturelle et d’autre part le lancement d’une ligne aérienne directe entre les deux pays.

En cette occasion, il a passé en revue les possibilités et les potentialités importantes de coopération entre le Maroc et la République tchèque, entre autres, dans l’agriculture, l’industrie automobile, les industries chimiques et les technologies de pointe, soulignant qu’il a constaté lors de sa visite et la délégation l’accompagnant au SIAM à Meknès les énormes opportunités d’investissement et de partenariat dont dispose le secteur agricole du Royaume du Maroc.