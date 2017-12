Habib El Malki s’entretient avec la présidente du Conseil populaire de Ho Chi Minh-Ville

Les relations entre le Maroc et le Vietnam connaissent une forte dynamique, a affirmé, mercredi, la présidente du Conseil populaire de Ho Chi Minh Ville, Nguyen Thi Quyet Tam.

Le Maroc et le Vietnam entretiennent des relations fortes et de longue date, a indiqué Mme Nguyen Thi dans une déclaration à la MAP à l'issue de ses entretiens avec le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki.

Mme.Nguyen Thi, qui a exprimé sa reconnaissance au Maroc pour sa contribution à la libération du Vietnam du joug du colonialisme, s’est félicitée de la bonne dynamique que connaissent les relations bilatérales, notant que la visite de Habib El Malki témoigne de la profondeur des liens unissant les deux pays et les deux peuples.

La responsable vietnamienne a, en outre, fait part de son souhait de voir les relations entre Ho Chi Minh-Ville et les villes marocaines se développer davantage au service des intérêts communs des deux pays.

Habib El Malki a, pour sa part, mis l’accent sur la mémoire partagée entre le Royaume et le Vietnam qui constitue, selon lui, un facteur important dans la consolidation des relations d’amitié et de coopération. Il a fait savoir que le jumelage entre Ho Chi Minh-Ville et Casablanca, en tant que capitales économiques des deux pays, est de nature à stimuler les relations commerciales et les échanges entre les deux pays. Et de conclure le Maroc et le Vietnam sont animés d’une forte volonté commune de développer davantage leurs relations dans tous les domaines.