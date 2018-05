Habib El Malki s’entretient avec la présidente de l'Assemblée législative du Costa Rica

Le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, a eu, lundi à San José, des entretiens avec la présidente de l'Assemblée législative du Costa Rica, Carolina Hidalgo, et portant sur les relations bilatérales et plusieurs questions d'intérêt commun.

Dans une déclaration à la MAP à l'issue de cette entrevue, il a indiqué que cette séance de travail, qui intervient en marge de la cérémonie d'investiture du nouveau Président costaricain, Carlos Alvarado, a été l'occasion pour présenter à son interlocuteur les grands chantiers initiés dans le Royaume sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et les réformes engagées notamment dans les domaines politique, socioéconomique et environnemental.

La coopération entre les institutions législatives des deux pays a été parmi les sujets abordés lors de cet entretien, a précisé Habib El Malki, ajoutant que l'accent a été mis, à cet égard, sur l'importance de la dynamisation des groupes d'amitié parlementaire Maroc-Costa Rica au sein des deux institutions législatives.

Il a également souligné que le Costa Rica, considéré comme un modèle de démocratie et de stabilité politique en Amérique centrale, est réputé pour sa défense des grandes causes soutenues par la communauté internationale, en particulier la promotion des droits de l'Homme, la lutte contre la corruption et le développement durable.

"Cet échange nous a permis de constater la convergence des points de vue des deux pays dans ces domaines et concernant plusieurs questions régionales et internationales, et les similitudes entre les deux pays, considérés comme des modèles de paix et de stabilité dans leurs régions respectives", a-t-il relevé.

De son côté, la présidente de l'Assemblée législative du Costa Rica a déclaré au terme de cette entrevue, tenue en présence de l'ambassadeur du Royaume au Guatemala, Tarik Louajri, que la rencontre a été l'occasion de soulever les différentes questions d'intérêt commun, particulièrement la coopération pour le développement des énergies renouvelables et la promotion des droits de l'Homme dans les deux pays.

Carolina Hidalgo a mis en exergue l'importance des relations d'amitié et de coopération entre le Maroc et le Costa Rica, faisant part de la volonté de son pays de tirer profit de l'expérience marocaine en matière d'infrastructures portuaires.

Le président de la Chambre des représentants est arrivé dimanche à la capitale San José, pour représenter Sa Majesté le Roi Mohammed VI à la cérémonie d'investiture du nouveau Président costaricain, Carlos Alvarado.