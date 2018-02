Habib El Malki s’entretient avec la nouvelle ambassadrice de Norvège à Rabat

Le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, a reçu, mercredi au siège du Parlement, Merethe Nergaard, ambassadrice du Royaume de Norvège à Rabat.

Le président de la Chambre des représentants a souligné au début de cette rencontre que les Royaumes du Maroc et de Norvège partagent les mêmes valeurs d’ouverture, de tolérance, de défense des droits de la femme et de la parité entre les sexes. A ce sujet, Habib El Malki a présenté un aperçu sur le développement de la situation de la femme au Maroc notamment après l’adoption de la Constitution de 2011, mettant en exergue la dynamique que connaît la société civile quant à la défense des questions féminines, au développement de la représentativité féminine au Parlement et aux postes de responsabilité.

Habib El Malki a indiqué que le Maroc a choisi la doctrine malikite qui se distingue par la modération, la lutte contre la violence et l’extrémisme et que S.M le Roi, en sa qualité d’Amir Al Mouminine, veille à la protection de la religion et garantit la liberté du culte. Il a mis l’accent aussi sur le Maroc comme pays multiculturel fort de ses racines africaines profondes, ajoutant que son retour au sein de l’UA est intervenu pour permettre à l’Afrique de jouer son rôle central dans la réalisation de l’équilibre géostratégique au niveau international, la stimulation de l’économie mondiale et la consolidation de la coopération Sud-Sud.

Au niveau parlementaire, le président de la Chambre des représentants a mis l’accent sur l’importance de la diplomatie parlementaire. Dans ce cadre, il a souligné que la Chambre des représentants a procédé à la création d’un groupe d’amitié parlementaire maroco-norvégien.

Pour sa part, l’ambassadrice du Norvège a affirmé que son pays accorde une grande importance aux relations avec le Royaume du Maroc qui, selon elle, joue un rôle prépondérant dans la stabilité et la sécurité de la région. Elle a de ce fait salué les efforts consentis par le Maroc dans la lutte contre le terrorisme, l’intégrisme et l’immigration irrégulière et dans la promotion des conditions de la femme en particulier.

Merethe Nergaard a noté qu’il y a beaucoup d’opportunités de coopération et d’échange des expériences entre les deux pays dans des domaines vitaux tels que la pêche maritime, la promotion des droits des femmes, la gestion de l’immigration et autres domaines d’intérêt commun.

Dans la foulée, elle a révélé que le président du Parlement norvégien compte visiter notre pays à la fin de cette année. Laquelle visite renforcera, selon elle, les relations bilatérales entre Rabat et Oslo.