Habib El Malki s’entretient avec l'ambassadeur de Russie à Rabat

Le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki et l’ambassadeur de Russie à Rabat, Valerian Shuvaev ont souligné l'importance de la diplomatie parlementaire dans la promotion des relations bilatérales et la consolidation de la paix et de la stabilité de par le monde, au service des intérêts communs des deux pays.

Lors de cette entrevue, les deux parties ont exprimé leur volonté commune de consolider les liens de coopération entre la Chambre des représentants et la Douma d'Etat de la Fédération de Russie, indique, lundi, un communiqué de la Chambre des représentants.

A cette occasion, les deux parties ont également échangé leurs points de vue sur un certain nombre de questions d’intérêt commun.

Lors de cette rencontre, qui coïncide avec la célébration de la fête nationale de la Fédération de Russie, le 10 juin de chaque année, M. El Malki a saisi l'occasion pour féliciter l'ambassadeur de Russie, note le communiqué.