Habib El Malki s’adressant aux membres du bureau exécutif de l'Association marocaine des présidents des conseils communaux : La chose locale, un pilier fondamental de l'édification démocratique

Habib El Malki a reçu mercredi les membres du bureau exécutif de l'Association marocaine des présidents des conseils communaux.

Lors de cette rencontre de concertation, il a souligné que la chose locale est un pilier fondamental de l'édification démocratique et que l'élite locale a contribué largement dans le développement que connait le Maroc, rappelant l'importance de respecter la loi et les institutions.

Il a, également, mis en avant la nécessité d'actualiser les textes juridiques en vigueur pour combler les lacunes juridiques, insistant sur l'importance d'adopter la charte de la décentralisation conformément au message Royal adressé par S.M le Roi Mohammed VI aux participants au Forum national de la haute fonction publique.

De son côté, le président de l'Association marocaine des présidents des conseils communaux, Mohamed Boudra a salué l'ouverture de l'institution législative sur les élus locaux, précisant que les collectivités locales représentent un levier de la démocratie locale.

Le Royaume a franchi des pas importants en matière de décentralisation, s'est-il félicité, notant que l'expérience marocaine jouit du respect à l'échelle internationale. Il a annoncé par la même occasion que le Maroc abritera cette année le Forum des villes africaines.

Pou leur part, les membres du bureau exécutif de l'association ont affirmé, dans leurs interventions, l'importance de réviser les lois régissant les collectivités locales et de consacrer le statut moral des présidents des conseils communaux, tout en les dotant de mécanismes nécessaires pour répondre aux besoins des citoyens.