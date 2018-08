Habib El Malki représente Habib El Malki représente S.M le Roi à l'investiture du nouveau Président du Paraguay

Habib El Malki, président de la Chambre des représentants, représentera Sa Majesté le Roi Mohammed VI à la cérémonie d'investiture de Mario Abdo Benitez, Président élu de la République du Paraguay qui sera organisée demain à Asunción.

Il convient de rappeler que SM le Roi Mohammed VI avait adressé un message de félicitations au nouveau chef de l’Etat paraguayen à l’occasion de son élection à la magistrature suprême de son pays.

Dans ce message, le Souverain lui avait exprimé ses chaleureuses félicitations et ses sincères vœux de plein succès dans l’accomplissement de ses hautes fonctions, pour conduire le peuple ami du Paraguay à la réalisation de plus de progrès et de prospérité.

Le Souverain lui avait également fait part de sa ferme détermination à œuvrer de concert avec lui en vue de renforcer les relations d’amitié et de coopération fructueuse entre les deux pays et d’élargir leurs domaines, au service des intérêts communs des deux peuples amis et du renforcement de la coopération Sud-Sud.

Mario Abdo Benitez, note-t-on, avait remporté l'élection présidentielle paraguayenne du dimanche 22 avril avec 46,49% des voix contre 42,72% pour son rival Efrain Alegre. Une nouvelle victoire pour le parti conservateur Colorado, qui gouverne le pays presque sans interruption depuis 1947.

Le président élu de 46 ans, qui prendra ses fonctions le 15 août, avait assuré que le pays avait "montré l'exemple": La démocratie s'est renforcée et a fait un pas en avant pour un Paraguay uni et réconcilié", avait-il déclaré lors de son premier discours.

"Je m'engage à être un facteur d'unité du Paraguay", avait-il lancé avant de promettre de «réformer le système judiciaire pour le rendre plus vertueux et maintenir la même politique économique que son prédécesseur».

Né à Asuncion le 10 novembre 1971, Mario Abdo Benitez a fait ses études aux Etats-Unis où il est diplômé de la Teikyo Post University (Connecticut).

En 1998, il a rejoint les forces armées, devenant sous-lieutenant de l’aviation.

En 2005, il est nommé vice-président du Parti Colorado.

En 2013, il est élu sénateur, puis président du Sénat de 2015 à 2016.

Enclavé entre la Bolivie, l'Argentine et le Brésil, le Paraguay, rappelle-t-on, affiche un dynamisme économique unique en Amérique latine avec une croissance d'environ 4% par an depuis dix ans grâce aux exportations de soja, de viande et d'électricité.

Malgré les bons chiffres de son économie, qui attend cette année une croissance de 4,5% selon le FMI, qui a les honneurs de nombreux investisseurs étrangers et un faible déficit fiscal, le Paraguay affiche un taux de pauvreté de 26% et est l’un des pays d’Amérique latine “où l’écart entre les riches et les pauvres s’est le plus amplifié ces dernières années”, note une journaliste paraguayenne dans l’édition latino-américaine du New York Times avant de rappeler que 85% des terres agricoles du pays appartiennent à 2,6% de la population.

Sans accès à la mer, peu peuplé et enclavé au coeur du continent sud-américain, le pays compte deux régions différentes séparées par la rivière Paraguay : la partie orientale, qui est la plus peuplée, et l’occidentale, qui intègre le Chaco Boreal ou Gran Chaco (région naturelle qui s’étend au sud jusqu’en Argentine).

La population se concentre essentiellement dans l’aire urbaine de la capitale Asuncion, 2,6 millions d’habitants, soit plus de 38 % du pays, et doit désormais faire face aux grands problèmes urbains des métropoles des pays en voie de développement, à savoir des défaillances chroniques en hygiène, assainissement, santé, transport, éducation et sécurité.