Habib El Malki reçoit une délégation parlementaire jordanienne et s’entretient avec le nouvel ambassadeur libérien

Le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, a reçu mardi au siège de la Chambre des représentants une délégation de la commission d’amitié parlementaire jordano-marocaine à l’Assemblée des députés au Royaume de Jordanie sous la présidence de la parlementaire Wafaa Beni Mustapha.

Au début de cette rencontre à laquelle a pris part Khadija Zayani, présidente du groupe d’amitié parlementaire maroco-jordanien à la Chambre des représentants, Habib El Malki a loué les relations fortes et historiques entre les deux Royaumes, soulignant la convergence de leurs points de vue en ce qui concerne les questions d’intérêt commun.

Il a également salué le rôle stratégique et important de la Jordanie dans la région du Moyen-Orient.

Habib El Malki a, par ailleurs, appelé à renforcer les relations bilatérales dans les domaines politique, économique et culturel.

Au niveau parlementaire, le président de la Chambre des représentants a proposé de conclure une convention-cadre de coopération entre les deux institutions parlementaires, de créer un forum parlementaire maroco-jordanien qui constituera un espace de concertation et de dialogue entre les parlementaires des deux pays, et ce dans le but de rehausser les relations entre Rabat et Amman.

Pour leur part, les membres de la commission d’amitié parlementaire jordano-marocaine ont exprimé leur admiration pour les acquis démocratiques du Royaume notamment l’amélioration des conditions de la femme marocaine, la consécration du multipartisme et l’édification d’un Etat des institutions. Dans ce sens, la présidente de cette commission a souligné que l’expérience marocaine est «une expérience pionnière et constitue un modèle au niveau du monde arabe».

Les membres de la commission ont salué le rôle important que joue S.M le Roi Mohammed VI, en tant que Président du Comité Al-Qods, dans l’appui du peuple palestinien et pour la défense de la ville sainte. Ils ont également salué la diplomatie parlementaire marocaine qui a fait face à la décision américaine visant à reconnaître Al-Qods comme capitale d'Israël et à transférer son ambassade à la ville sainte, ainsi que la déclaration finale concernant le même sujet adoptée par l’Union parlementaire arabe sous la présidence de Habib El Malki, président de la Chambre des représentants.

A propos de la question du Sahara marocain, les membres de la délégation jordanienne ont réitéré le soutien des dirigeants et du peuple jordaniens à la marocanité du Sahara, tout en louant la sagesse dont fait montre le Maroc dans la gestion de ce dossier.

Par ailleurs, Habib El Malki a reçu le même jour au siège du Parlement Richeliue A. Williams, le nouvel ambassadeur du Liberia accrédité à Rabat.

Lors de cette entrevue, Habib El Malki a souligné la volonté du Maroc de renforcer et développer ses relations avec la République du Liberia, tout en saluant les liens d’amitié et de fraternité unissant les peuples des deux pays.

Le président de la Chambre des représentants a exprimé sa volonté de donner un nouvel élan aux relations entre les institutions législatives des deux pays, appelant dans ce sens au renforcement des échanges de visites, d’expériences et d’expertises entre les parlementaires des deux pays.

Pour sa part, l’ambassadeur du Liberia a salué les bonnes relations entre les deux peuples, tout en soulignant la ferme volonté de son pays de les renforcer davantage.

En ce sens, M. Richelieu a présenté au président de la Chambre des représentants le programme de la visite d’une délégation parlementaire libérienne à notre pays dans les prochains jours. Au cours de cette visite, la délégation libérienne aura l’occasion de s’enquérir des réalisations du Maroc dans plusieurs secteurs et d’examiner les voies et les moyens d’échanger les expériences entre les deux pays.