Habib El Malki reçoit une délégation de députées et de femmes d’affaires de Lituanie

Le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, a reçu vendredi dernier au siège du Parlement à Rabat, une délégation de Lituanie composée de députées et de femmes d’affaires et conduite par Ruta Miliute.

Les deux parties ont examiné lors de cette entrevue les moyens de renforcer les relations parlementaires entre les deux pays, ainsi que la consolidation de la coopération économique en particulier.

Lors de cette rencontre, Habib El Malki a fait part de l’intérêt que porte le Maroc au développement que connaît l’Etat lituanien dans les différents domaines. Et d’ajouter que les relations bilatérales sont entrées dans une nouvelle ère, et ce depuis l’indépendance de la Lituanie et son intégration de l’UE, notant par là même que le Maroc entretient des relations stratégiques avec l’Europe au vu du voisinage, de l’histoire commune et des fortes et multiples relations économiques et sociales qui lient les deux parties.

Le président de la Chambre des représentants a rappelé, dans ce cadre, le «Statut avancé » du Maroc avec l’UE et le statut de « partenaire pour la démocratie » du Parlement marocain auprès de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe. Il a aussi évoqué les secteurs prometteurs d’une coopération économique surtout en ce qui concerne le domaine des énergies renouvelables.

Sur le plan législatif, Habib El Malki a mis en exergue l’importance de la diplomatie parlementaire dans la consolidation du rapprochement et du renforcement des relations bilatérales. Il a appelé, à ce propos, à intensifier les échanges de visite et d’expérience entre les deux Parlements et à établir des conventions de collaboration entre les deux institutions législatives, ce qui devrait constituer un cadre de dialogue et de concertation régulier.

Pour sa part, la présidente de la délégation lituanienne a déclaré que cette visite coïncide avec la commémoration du 25ème anniversaire par les deux pays de leurs relations diplomatiques et traduit une forte volonté de renforcer leurs relations, particulièrement, au niveau parlementaire et économique.

Elle a saisi cette occasion pour présenter également un aperçu sur les prérogatives et la formation du Parlement lituanien, tout en exprimant son souhait de rehausser davantage les relations entre les deux institutions législatives des deux pays.

Les membres de la délégation ont évoqué nombre de secteurs prometteurs de coopération entre les deux pays dont l’agriculture, l’industrie, les énergies renouvelables et les services et appelé à davantage de rapprochement entre les hommes et les femmes d’affaires du Maroc et de la Lituanie. Elles ont également relevé les grandes avancées que la situation de la femme a enregistrées au Maroc depuis plusieurs années.