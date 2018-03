Habib El Malki reçoit l’ambassadeur de Libye

Le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, a reçu mardi, Abubakr Ali Shaklawoon, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Libye à Rabat.

Lors de cette rencontre, Habib El Malki a réitéré au diplomate libyen le soutien du Royaume à son pays jusqu’à ce qu’il puisse recouvrer ses forces et bénéficier de la stabilité et de la sécurité.

Pour sa part, Abubakr Ali Shaklawoon a affirmé que l’Accord signé à Skhirat en décembre 2015 doit demeurer la référence et la plateforme de solution des différends, précisant que le rôle joué par le Maroc constitue une contribution importante à l’unité des rangs sur la base de l’ouverture sur les différentes parties concernées.

Il a également indiqué que le Maroc se distingue par son rôle crédible visant l’entente, le dialogue et la solidarité avec le peuple libyen.

Il convient de rappeler que le président de la Chambre des représentants avait reçu le 8 mai dernier son homologue libyen, Akila Salah et convenu avec lui de la création d’un forum parlementaire maroco-libyen, comme espace pour renforcer la coopération et approfondir le dialogue entre les deux institutions législatives.