Habib El Malki reçoit de nombreuses délégations parlementaires ayant participé à la Conférence sur la migration

Le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, a tenu, jeudi et vendredi au siège du Parlement à Rabat, une série de réunions avec plusieurs chefs de délégations parlementaires du monde arabe, de l’Afrique, de l’Asie et du Pacifique, et ce en marge de la Conférence parlementaire organisée à l’occasion de l’adoption du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières.

Au niveau des délégations arabes, le président de la Chambre des représentants s’est entretenu avec les représentants parlementaires algériens et jordaniens.

Les deux parties ont mis l’accent sur les relations fraternelles que le Maroc entretient avec ces pays, les liens historiques et les points communs qui constituent un pilier du renforcement des relations, devant répondre aux aspirations des peuples de la région.

Habib El Maki a rencontré également les membres des délégations parlementaires sénégalaise et zimbabwéenne. Il a rappelé, à cet effet, les racines africaines du Royaume et son souhait de renforcer la coopération parlementaire avec ces pays, en intensifiant l'échange de visites et d'expériences.

Le président de la Chambre des représentants a reçu aussi les délégations parlementaires indonésienne et thaïlandaise. Cet entretien a été l'occasion d'exprimer la volonté de la Chambre des représentants de consolider ses relations avec les institutions législatives de ces deux pays et de rappeler sa demande d’adhésion, en tant que membre observateur, à l'Assemblée interparlementaire de l’Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN).

Par ailleurs, le président de la Chambre des représentants a eu des entretiens avec la présidente du Parlement de la République des Fidji, qui avait présidé le Sommet COP 23.

A noter en dernier lieu que toutes les délégations se sont félicitées de la bonne organisation de cet événement et de la volonté de renforcer leurs relations de coopération avec la Chambre des représentants du Royaume.