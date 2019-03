Habib El Malki reçoit Rasim Ljajić

Le vice-président du gouvernement, ministre du Commerce, du Tourisme et des Télécommunications de la République de Serbie, Rasim Ljajić, a salué, mercredi à Rabat, le modèle marocain qui concilie Islam modéré et démocratie.

Lors d'entretiens avec le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, il a indiqué que le Maroc est considéré comme un modèle à suivre en matière de conciliation entre l'Islam du juste milieu et la démocratie, insistant sur la convergence des positions des deux pays sur différents sujets à dimension internationale.

Selon un communiqué de la Chambre des représentants, Rasim Ljajić, en visite au Maroc dans le cadre de la deuxième session de la Commission mixte Maroc-Serbie, a mis en avant les importantes perspectives de coopération bilatérale entre les deux pays, notamment dans des secteurs prometteurs tels que le commerce et le tourisme, notant que les conditions sont propices pour hisser les relations au niveau d'un partenariat stratégique et permettre de conclure un accord pour la mise en place d'une zone de libre-échange.

Le responsable serbe a souligné, à cette occasion, le soutien de son pays à l'intégrité territoriale des Etats, notant que, partant de ce principe, l'ex-Yougoslavie avait retiré sa reconnaissance de l'entité fantoche. Le droit international, a-t-il fait observer, se range du côté du Royaume, dans la mesure où il préconise le respect des frontières des pays.

De son côté, le président de la Chambre des représentants a loué les relations profondes et historiques unissant les deux pays, qui fêtent cette année le 62ème anniversaire de leurs relations diplomatiques, soulignant que le Maroc et l'ex-Yougoslavie partageaient les mêmes valeurs, notamment la défense de l'intégrité territoriale des pays et de l'unité des peuples.

Habib El Malki a également passé en revue le modèle marocain en matière de gestion de la chose religieuse, sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI, qui consacre l'Islam du juste milieu, ouvert et tolérant, rejette la violence et l'extrémisme et accepte la différence, relevant que plusieurs pays bénéficient d'un programme de formation des imams au Royaume.

Il a, en outre, affirmé que la tenue de la Commission mixte Maroc-Serbie est une occasion pour propulser les relations économiques et commerciales entre les deux pays au niveau des relations politiques solides unissant les deux pays, soulignant qu'il existe des opportunités de coopérer dans plusieurs domaines, notamment le commerce, le tourisme et la culture. Sur le plan parlementaire, le président de la Chambre des représentants a salué le niveau de coopération entre les institutions législatives des deux pays, rappelant la signature d'un mémorandum d'entente entre les Parlements marocain et serbe au titre de l'année dernière.

A signaler à ce propos que le Maroc et la Serbie ont signé, mercredi, trois accords de coopération relatifs aux domaines du commerce, du tourisme et de la culture.

Deux de ces accords ont été signés par le ministre du Tourisme, du Transport aérien, de l'Artisanat et de l’Economie sociale et le vice-président du gouvernement serbe et ministre du Commerce, du Tourisme et des Télécommunications en marge de la deuxième session de la Commission mixte Maroc-Serbie.

Le directeur de la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc (BNRM), Mohamed El Ferrane, et l'ambassadeur de Serbie au Maroc, Sladjana Prica, ont, pour leur part, signé un protocole de coopération entre la BNRM et la Bibliothèque nationale de Serbie.