Habib El Malki personnalité politique de l’année

Habib El Malki, président de la Chambre des représentants, a été désigné homme politique de l’année 2018 par les auditeurs de Radio Aswat et ce sur un total de seize personnalités et institutions retenues dans sept catégories. Une consécration qui reflète une reconnaissance méritée de la culture de l’institution et des actions accomplies par Habib El Malki à la tête de l’institution législative. Les importantes initiatives à ce propos sont légion tant au niveau d’une mise en œuvre accrue de la diplomatie parlementaire qu’à celui afférent à une application sans faille du règlement intérieur de la Chambre des représentants, soit pour ce qui est de la législation, que du contrôle, de l’évaluation des politiques publiques et de la capacité d’œuvrer dans un cadre de consensus et de complémentarité entre les différents groupes parlementaires ainsi que le groupement parlementaire.

Il est à rappeler que dans la catégorie des institutions, c’est le ministère public qui a été consacré alors que le Raja de Casablanca a été consacré équipe sportive de l’année.