Habib El Malki appelle à promouvoir les échanges commerciaux avec le Chili

Le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, a eu, vendredi à Rabat, des entretiens avec la présidente de la Chambre des députés de la République du Chili Maya Fernandez Allende, axés sur l'importance de promouvoir les échanges commerciaux avec ce pays d'Amérique Latine.

Lors de cette entrevue, il a salué la progression des relations unissant les deux pays, insistant sur l'importance de développer les échanges commerciaux entre le Maroc et le Chili, eu égard à leur position géographique.

Il a, aussi, souligné la convergence des points de vue entre les deux pays sur tous les niveaux, notamment sur le plan politique, louant la position du Chili soutenant l'intégrité territoriale du Royaume qui repose sur le dialogue et le recours à la légitimité internationale pour la résolution des différends.

De son côté, la responsable chilienne a affirmé que sa visite au Royaume à la tête d'une importante délégation parlementaire contribuera au renforcement des relations entre les deux pays, qui partagent des perspectives prometteuses de coopération, notamment en matière d'agriculture et des énergies renouvelables.

Le Chili était toujours du côté de la légitimité internationale et appelle au dialogue pour la résolution des conflits internationaux, a-t-elle rappelé, notant que le Maroc adopte les mêmes principes et valeurs.

Sur le plan parlementaire, Maya Fernandez Allende s'est félicitée des relations liant les deux institutions législatives, invitant le président de la Chambre des représentants à effectuer une visite de travail au Chili pour examiner les moyens de renforcer les relations bilatérales.

Cette rencontre a été une occasion d'examiner la mise en oeuvre de la convention de coopération unissant les deux Parlements, d'impulser une nouvelle dynamique dans l'action des deux groupes d'amitié parlementaire et de débattre de plusieurs questions d’intérêt commun.