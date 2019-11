Habib El Malki appelle à la création d'un Forum parlementaire maroco-hongrois

Le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, a plaidé jeudi à Rabat en faveur de la création d'un Forum parlementaire maroco-hongrois qui puisse servir d'espace de dialogue sur les questions d'intérêt commun.

Lors d'un entretien avec Istvan Hiller, vice-président de l'Assemblée nationale hongroise, il a mis l'accent

sur le rôle de la diplomatie parlementaire dans le raffermissement des liens de la coopération bilatérale,

appelant à cet égard à donner un nouvel élan à l'action des groupes d'amitié parlementaire.

Il a dans ce contexte rappelé la signature d'un mémorandum d'entente entre la Chambre des représentants et l'assemblée nationale de Hongrie lors de la visite cette année au Maroc de son résident Laszl Köver.

Le partenariat entre les deux institutions législatives illustre la solidité et la qualité des relations maroco-hongroises dans divers domaines, a t-il ajouté, relevant l'importance de promouvoir une dynamique de coopération fondée sur l'échange culturel et scientifique.

Istvan Hiller s'est félicité de son côté du dynamisme des relations bilatérales, particulièrement entre les

Parlements des deux pays, comme en témoigne la visite réussie du président de la Chambre hongroise des députés en 2017 dans le Royaume.

Il n'a pas manqué de louer la proposition de création d'un Forum parlementaire bilatéral, saluant d'autre

part la politique sage du Royaume et son rôle au service de la sécurité et de la stabilité dans la région.

Tout en exprimant la volonté de son pays de franchir une nouvelle étape dans ses relations avec le

Maroc dans les domaines économique, touristique, socioculturel et scientifique, Istvan Hiller a souligné

que Budapest a décidé d'augmenter le nombre de bourses consacrées aux étudiants marocains.

Il a, en outre, affirmé que de plus en plus d'étudiants hongrois s'intéressent à poursuivre leurs

études dans les établissements universitaires du Royaume.