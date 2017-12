Habib El Malki : Promouvoir l'action institutionnelle pour faire face à la situation tendue dans le monde arabe

Le président de la Chambre des représentants et président de l'Union parlementaire arabe (UPA), Habib El Malki, a souligné, mardi à Rabat, la nécessité de promouvoir l'action institutionnelle aux niveaux des Parlements, des gouvernements et des organisations de la société civile afin de faire face à la situation tendue qui prévaut dans le monde arabe.

Intervenant à l'ouverture des travaux de la 22ème conférence du comité exécutif de l'UPA, il a affirmé que le monde arabe traverse une situation difficile eu égard au manque d'unicité et de solidarité, estimant que l'action parlementaire demeure un des moyens garantissant le renforcement de la volonté commune et l'unification des points de vue et favorisant un espace de dialogue et d'échange.

"Il s'avère difficile pour le monde arabe d'aller de l'avant si on n'arrive pas à unifier le rang, à accepter les différences et à faire preuve de bonne volonté et de confiance en l'avenir", a-t-il dit, relevant la nécessité d'avoir une ferme volonté commune en faveur de la sécurité et de la stabilité du monde arabe qui reste exposé aux menaces intérieures et extérieures.

Habib El Malki a appelé, dans ce sens, à s'attacher à l'action arabe commune, à travers l’UPA en premier lieu, qui doit être préservée en tant que mécanisme d’action conjointe, tout en oeuvrant à sa pérennité et à sa réussite, mettant l'accent, dans ce cadre, sur le renforcement des structures institutionnelles démocratiques et sur l'implication des sociétés arabes dans la prise de décisions.

Dans le même ordre d'idées, il a souligné l’importance de l’orientation arabe vers l’Afrique, rappelant que "l’expérience marocaine, sous la conduite de S.M le Roi Mohammed VI, tant aux niveaux stratégique qu’économique, nous enseigne que l’ouverture sur le continent est régi par des intérêts mutuels et non par les discours, les slogans ou les expressions de courtoisie".

Cette ouverture est garantie par la mise en oeuvre de projets économiques, d'investissements et d'initiatives communes basées sur la réalité, la confiance et la complémentarité arabo-africaine, a-t-il précisé.

Il a également souligné la nécessité d'unifier "nos visions, nos perspectives et nos intérêts arabes" gages d'une orientation réussie vers l’Afrique, l’Europe, l’Amérique du Nord et celle du Sud, ainsi que vers les puissances régionales jouxtant les pays arabes et les influents pays asiatiques.

De son côté, le secrétaire général de l'Union, Faiz Chouabka, a passé en revue les activités de l'UPA du 20 mars dernier au 3 décembre, lors de sa participation dans les forums arabes, internationaux et régionaux, outre certaines dispositions d'ordre administratif, financier et réglementaire de l'Union.

Le comité exécutif se penchera, à cette occasion, sur l'examen du projet du plan d’action et du projet du budget 2018, outre la préparation du 23e comité exécutif et du 26e congrès de l'UPA.

Fondée en 1974, l'UPA, qui regroupe les Chambres parlementaires arabes, s'assigne pour objectifs le renforcement du dialogue et de la concertation entre les Parlements arabes, la consolidation de l’action commune et la coordination des efforts parlementaires dans différents domaines aux niveaux régional et international.