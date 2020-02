Habib El Malki : La pseudo-RASD n’a ni existence ni légitimité

Une délégation parlementaire chilienne a plaidé en faveur d'une intégration économique accrue entre le Maroc et le Chili et pour le développement des échanges économiques, tout en intensifiant les efforts pour relever les défis communs liés notamment à la révolution numérique, à la pénurie d'eau et aux énergies renouvelables.

Lors d'une entrevue avec le président de la Chambre des représentants Habib El Malki, les membres de la délégation menée par le président du groupe d'amitié parlementaire Chili-Maroc à la Chambre des députés, Gonzalo Fuenzalida, ont exprimé leur admiration pour les progrès réalisés par le Royaume à tous les niveaux.

Selon un communiqué de la Chambre des représentants, Gonzalo Fuenzalida a indiqué que la délégation chilienne s'est rendue dans les provinces du Sud du Royaume où elle a constaté de visu la dynamique de développement encore dans la région et a tenu des réunions avec des responsables, des élus et des chefs de tribus, ce qui lui a permis d'être bien au fait de la question du Sahara marocain.

De son côté, Habib El Malki s’est félicité de la position du Parlement chilien en faveur de l'initiative marocaine d'autonomie des provinces du Sud, en se disant satisfait de la qualité des relations entre les deux institutions législatives.

Il a dans le même contexte affirmé que la visite de la délégation parlementaire chilienne est annonciatrice d'une nouvelle ère sur la voie de la consolidation des relations entre les Parlements du Maroc et du Chili.

Toutes les résolutions du Conseil de sécurité ces dernières années, a-t-il rappelé, mettent en évidence le caractère crédible et sérieux de l'initiative d'autonomie marocaine, relevant que "le respect de l'unité des peuples et de l'intégrité territoriale des Etats sont deux fondements de la sécurité et de la stabilité dans la région".

Le président de la Chambre des représentants a également appelé à organiser tous les deux ans un forum parlementaire maroco-chilien, qui devra offrir un espace de discussion sur les moyens de faire progresser les relations bilatérales vers plus de coopération et de solidarité.

Au cours d'un autre entretien avec la délégation chilienne, le chef du Groupe d'amitié parlementaire Maroc-Chili, Cherkaoui Znaydi, a formé le vœu de voir les deux parties s'engager résolument pour le renforcement des relations avec le Chili, un pays qui a accumulé des progrès significatifs sur les plans économique et démocratique.

Dans leurs interventions, les membres du groupe d'amitié Mohamed Fadili et Mohamed Al-Hafiz ont souligné le rôle considérable que joue ce pays en Amérique latine grâce à son expérience démocratique indéniable et son énorme potentiel économique, une vocation assez semblable au rôle marocain en Afrique. Ils ont aussi noté que les deux pays amis aspirent à agir ensemble pour une plus grande intégration au service des intérêts communs.