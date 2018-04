Habib El Malki : Défendre la paix et la stabilité constitue l’un des fondamentaux de la diplomatie marocaine

Le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, a reçu mardi dernier au siège du Parlement une délégation représentant la Fédération pour la paix universelle. Laquelle délégation est présidée par Tageldin Hamad, vice-président de la Fédération, a indiqué un communiqué de presse de la première Chambre.

Lors de cette entrevue, ce dernier a présenté un exposé sur les activités de cette Fédération, ses objectifs et son nouveau projet visant à créer la Ligue parlementaire internationale pour la paix lancée par 67 Parlements à travers le monde.

Dans ce sens, il a salué le rôle prépondérant du Maroc dans l’établissement de la paix, tout en souhaitant le renforcement de la coopération entre la Chambre des représentants et la Fédération pour la paix universelle en vue de répandre la paix et la prospérité dans le monde.

Le président de la Chambre des représentants a, pour sa part, affirmé que la défense de la paix et de la stabilité constitue l’un des fondamentaux de la diplomatie marocaine, tout en mettant en avant le fait que le Royaume participe aux opérations onusiènnes de maintien de la paix dans plusieurs pays .

Il a également souligné que la Chambre des représentants appuie toutes les initiatives visant à renforcer la culture de la paix pour faire face à l’exacerbation des défis et des menaces liés à la violence et au terrorisme dans plusieurs régions du monde, notamment en Méditerranée et au Proche-Orient.

Il convient de rappeler que la Fédération pour la paix universelle est une organisation non-gouvernementale qui jouit d’un statut consultatif spécial auprès du Conseil économique et social de l’ONU. Cette Fédération, qui est composée de personnalités religieuses, d’organisations de la société civile et du secteur privé, vise à réaliser la paix dans le monde.