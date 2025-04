Guir-Ziz-Rheris : Plus de 24 Mm3 d’eau réceptionnée par les barrages du 11 au 13 avril

Le volume total d’eau réceptionnée par les différents barrages relevant du bassin hydraulique Guir-Ziz-Rheris, suite aux précipitations qui se sont abattues sur la région du 11 au 13 avril courant, est estimé à 24,18 millions de m3, indique l'Agence du bassin hydraulique du Guir-Ziz-Rheris (ABHGZR).



Ces pluies ont porté le volume stocké au niveau des grands barrages relevant de la zone d'action de l'ABHGZR à plus de 308 millions de m3, détaille l'Agence dans une note sur les récents événements pluviométriques.



Ainsi, le volume stocké dans la retenue du barrage Hassan Addakhil s’établit à 215,5 millions de m3, soit un taux de remplissage de 68,91%, précise la même source, suivi du barrage de Kaddoussa avec une retenue de 85,33 millions de m3 (38,09%) et du barrage Toudgha avec 7,17 millions de m3 (19,64%).



Selon l'ABHGZR, ces pluies bienfaitrices devraient renforcer les nappes d’eau, améliorer les réserves d’eau et le débit des sources et dynamiser les activités agricoles au niveau de la région.



Durant les dernières 48 heures, la région de Drâa-Tafilalet a enregistré d’importantes précipitations qui auront un impact positif sur les réserves d'eau ainsi que sur les activités agricoles.



La Direction générale de la météorologie (DGM), avait émis un bulletin d'alerte concernant des cumuls variant entre 40 et 70 millimètres de vendredi à 15h à samedi à 23h, dans les provinces de Ouarzazate, Tinghir, Errachidia, El Haouz, Midelt, Taroudant et Azilal.



Dans ce sens, les services du ministère de l’Equipement, épaulés par les autorités locales, ont intensifié leurs interventions pour assurer la fluidité de la circulation et la sécurité des usagers de la route.