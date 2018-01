Guillaume Musso reste l'auteur le plus lu en France en 2017

Le romancier Guillaume Musso reste l'auteur le plus lu en France avec plus de 1,5 million d'exemplaires vendus en 2017, selon une étude publiée par le quotidien Le Figaro. Guillaume Musso occupe ainsi pour la septième année consécutive la première place du Top 10 des romanciers français qui ont vendu le plus de livres en 2017 même s'il a écoulé moins de livres que l'an dernier (plus de 1,8 million d'exemplaires en 2016 ), souligne la même source.

Né en 1974, Guillaume Musso a publié son premier roman en 2001 «Skidamarink», où il aborde des interrogations économiques et sociales. Oscillant entre roman sentimental et intrigue psychologique à suspense, il publie encore «Seras-tu là ?» en 2004 puis «Sauve-moi» en 2006. Devenu l'un des auteurs contemporains français les plus lus en France, il publie en 2016 «La fille de Brooklyn», un thriller littéraire, inspiré de faits divers au ton beaucoup plus polar. Son prochain livre, «La jeune fille et la nuit», est attendu pour avril prochain.

Dans ce palmarès, Raphaëlle Giordano entre à la deuxième place avec plus de 1,1 million d'exemplaires vendus en 2017 de son premier roman "Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une". Michel Bussi occupe la 3ème place du classement avec plus de 930.000 livres vendus en 2017 et Marc Levy arrive à la 4e place avec un peu moins de 762.000 exemplaires écoulés. Au total, les dix écrivains français les plus vendus ont écoulé 7,9 millions d'ouvrages, soit près du quart des ventes et du chiffre d'affaires de la fiction française en 2017.