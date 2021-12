"Guide de la production du film documentaire" , mode d’emploi pour jeunes réalisateurs

"Le guide de la production du film documentaire" est l'intitulé du nouvel ouvrage d'Azelarab Alaoui, qui vient enrichir l'expérience accumulée en matière d'écriture cinématographique au Maroc, en particulier celle se rapportant au documentaire, un genre de plus en plus prisé par les jeunes. L'ouvrage de 187 pages, publié par le Centre Sijilmasa pour les «études et les recherches audiovisuelles, puise son importance dans son caractère pédagogique, combinant théorie et conseils pratiques avec l'ambition de faciliter le passage de l'idée projet au film. Le livre s'articule en deux chapitres consacrés au "film documentaire entre hier et aujourd'hui" et "les étapes de la production du film documentaire". L'aspect pratique est présent en force puisque l'auteur qui est également réalisateur et producteur, a cette capacité de provoquer la curiosité et tenir en haleine le lecteur en présentant l'histoire du film documentaire, ses évolutions, ses outils et ses composantes. Azelarab Alaoui évoque dans son nouvel opus, les questions polémiques dont la dichotomie objectivité/réalité dans le documentaire, de même qu'il revient sur la place importante qu'occupe désormais la narration dans ce type de film, laquelle apporte une valeur ajoutée aux évènements et provoque le spectateur en l'amenant à s'approprier l'expérience personnelle même du concepteur du film. Entre le documentaire et la télévision, c'est une autre histoire ayant permis à ce genre de films de s'ouvrir sur de nouvelles perspectives, abstraction faite des contraintes liées à la diffusion et à la distribution. La télévision est devenue l'un des plus gros producteurs et investisseurs dans le documentaire mais aussi l'un de ses importants promoteurs. Le réalisateur d'"Androman" et de "Kilikis, La cité des hiboux" analyse dans son ouvrage cette relation de convergence et de divergence entre le documentaire et le reportage de presse, deux univers différents sur les plans de l'écriture, de l'approche audiovisuelle et de l'angle de traitement du sujet, et du temps. Autrement dit, le documentaire et le reportage se rencontrent sur le plan de la recherche et la documentation. En s'adressant aux jeunes qui vivent leur expérience audiovisuelle dans ce monde digitalisé, l'auteur constate que les technologies de la communication ont libéré le réalisateur des contraintes des sociétés de production et de l'emprise des distributeurs de films. Le digital a contribué à l'émergence de documentaires interactifs et des webdocumentaires, permettant une communication directe avec le public à travers des textes, des images et des vidéos, entre autres.