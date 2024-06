Guercif : 12ème concours régional d'élevage de chevaux arabe-barbe et barbe

Le 12ème concours régional d’élevage de chevaux arabe-barbe et barbe s’est déroulé, samedi à Guercif, avec la participation de 240 propriétaires.



Ce concours, organisé par la Société royale d’encouragement du cheval et auquel ont participé des éleveurs des provinces de Guercif, Taourirt et Taza, répartis en 10 catégories, a pour objectif de sélectionner les meilleurs chevaux arabe-barbe et barbe en vue de représenter la région au concours inter-régional prévu à Meknès, en septembre prochain.



Le directeur du Haras national d’Oujda, Aziz Harachi a déclaré à la MAP que cette manifestation sportive vise à encourager l'élevage des chevaux arabe-barbe au niveau national, à mettre en valeur les meilleurs chevaux ainsi qu’à sensibiliser les propriétaires sur les bonnes pratiques en matière d'élevage de chevaux.



Il a souligné que ce concours, qui vient après les étapes d’Oujda et de Jerada, constitue une opportunité d'évaluer le niveau d'amélioration des races de chevaux et d'orienter les éleveurs vers l'adoption des meilleures pratiques dans le domaine de l'élevage du cheval pour leur permettre de mieux commercialiser leurs chevaux.



Le barbe est réputé pour son endurance, sa docilité et son courage, ce qui en fait un cheval idéal pour l’instruction.



L’arabe-barbe, quant à lui, est le cheval le plus prisé par les cavaliers de Tbourida. Issu d’un croisement entre le pur-sang arabe et le barbe, l’arabe-barbe est connu pour sa robustesse, sa hauteur et sa rapidité sur les courtes distances.